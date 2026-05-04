کۆلۆمبیا.. ماشین گەپیگ بڕیگ لە تەماشاکەرەیل لەناو نمایش ماشینەیل تلنێد

شەفەق نیوز - بۆگۆتا

سێ کەس گیان لەدەسدان و نزیکەی 40 کەسیگ ترەک زەخمدار بوین کە مناڵەیل خوار تەمەن یاسایی لەناویان بوین، لە نمایشیگ ئەرا ماشینە گەپەیل لە شار پۆپایان لە کۆلۆمبیا دۊای ئەوەگ یەکیگ لە ماشینەیل بڕیگ لە تەماشاکەرەیل تلان دویای لەدەسداین کۆنتڕۆڵ لەبان ماشینەگە.

وەپەی ماڵپەڕ رووسیا تودەی، نووسینگەی سەرۆک شارەوانی پۆپایان لە کۆلۆمبیا دووپات کرد کە شمارەی کوشیاگەیل تا ئیسە رەسیەسە سێ کەس.

دەسەڵاتەیل وە دۊر نەزانستنە سمارەی قوربانییەیل بەرزەو بوود، کە هێمان بڕیگیان لە رەوشیگ سەختن.

لە ڤیدیۆیەیلیگ کە لەبان سەکوویەیل پەیوەندی کۆمەڵایەتی بڵاو بوینە ماشینەگە دەرکەفێد لە ماوەی پیشکەشکردن نمایشەگە و لەدەسداین کۆنتڕۆڵ لەلایەن رانندە و رویکردنی وەرەو تەماشاکەرەیل.

وەپەی راپۆرتەیل رانندەگە چگەسە ناو مەردمەگە و دۊای ئەوە کیشیاسڵ ستۊنیگ.

لە دۊای ئی رویداو کارەساتبارە، دەسەڵاتەیل دەس کردنە ئەنجامداین لێکۆڵینەوەیگ لەبان بانگەشەیل بویین پەککەفتنەیلیگ میکانیکی، و رادەی پابەندبوین وە ریکارەیل بیوەیی لە شوین چالاکییەگە.