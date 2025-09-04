لە ماوەی 24 ساعەت حوسیەیل سێ مووشەک ئەرا ئیسرائیل کلکەن

شەفەق نیوز ــ وەدویاچگن

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا، مووسەک لە یەمەنەو وەشیاس و لەناوچەی وازیگ لە دەیشت زەوی ئیسرائیل وەخوار کەفتیە.

یە سێیەم مووشەکە لەماوەی کەمتر لە 24 ساعەت لە یەمەنەو بوەشنیەێد.

هاوکات وەرد راگەیانن پەیاکردن مووشەکیگ حوسی، داتایەیل فلایترادار بڕیان هاتوچو ئاسمانی لە فڕۆکەخانەی بن گوریۆن نیشان دەن.

کۆمەڵەی توسیەیل یەمەن، دویەکە چوارشەممە، راگەیانن، هێزەیلی گورزیگ ئاسمانی وەبان ئیسرائیل ئەنجامدانە لەری دوو مووشەک بالیستی بان دەنگ.