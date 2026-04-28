‏لە ماوەی مانگ ئایار بەرهەمهاوردن نەفت ئیران ئەرا زیاتر لە نیمە داوەزێد

‏شەفەق نیوز- واشنتۆن

‏رووژنامەی "ووڵ ستریت جورناڵ" لە زوان کۆمپانیای "کیپلەر" تایبەت وە داتایل وزە، ئمڕوو سێشەممە ئاشکرای کرد، ئەو ئابڵۆقە کە خریایەس وە بان تەنگەی هورمز بویە مدوو کەمەوبوین تونیگ بڕ نەفت ئیران لەناو تانکەرەیل، لەناو چەوەڕییەیل ئەرا داوەزیان گەورەیگ لە بەرهەمهاوردن نەفت خام ئیران ئەگەر وسیانەگە وەردەوام بوود.

‏رووژنامەگە وت: "مەزەنەیل (کیپلەر) نیشان دەن ئەوزەڵکردن نەفت خام لە ئیران ئەگەر دیرێد تا نیمەی مانگ ئایار/ مایۆ ئایندە ئەرا زیاتر لە نیمە داوەزێد، ئەگەر هات ئابڵۆقەگە وەردەوام بوی".

‏وتیش: " شایەت ئەوزەڵکردن ئیران داوەزێد ئەرا ناوەن 1.2 تا 1.3 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ، وە وەراورد وە ئاستەیل ئیسەی".

‏ئەنجوومەن ئاسایش ناودەوڵەتی، دویەکە دووشەممە دووپاتکرد لەبان چەسپانن باج لەبان رەدبوین کەشتییەیل لە تەنگەی هورمز لەلایەن دەسەڵاتەیل ئیران، وە پێشێلکردن یاسای ناودەوڵەتی ئەژمار کرێد، و داوای دەسوەجی وازکردن تەنگەگە کرد.

