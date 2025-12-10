‏لە ماوەی شەو... روسیا 20 درۆن ئۆکرانی وەخوارخەێد

شەفەق نیوز ـ مۆسکۆ

‏وەزارەت وەرگیری روسیا، ئمڕوو چوارشەممە، رویوەرویبوین و وەخوارخسن 20 درۆن ئۆکرانی لەبان زەوی کەرتەیل روسیا، لە ماوەی دویەشەو.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان: "لە ماوەی دویەشەو، سیستەم وەرگیریەیل ئاسمانی رویوەروی بوینەسەو 20 درۆن ئۆکرانی وەخوار خستنە".

‏دیاریکرد 16 فڕۆکەی بیفرۆکەوان (دڕۆن) لەبان ئاسمان پارێزگای بریانسک خریانە خوار 2 فڕۆکەی بیفرۆکەوان لەبان ئاسمان پارێزگای کالوگا خریانەخوار1 گلە لەبان ئاسمان پارێزگای بیلگۆرۆد1 درۆن ترەک لەبان ئاسمان پارێزگای مۆسکۆ خریارە خوار.

