‏لە ماوەی سێ رووژ ٣٩ مەدەنی لە سوریا کوشیان

‏رێکخریاگ روانگەی سوری ئەرا مافەیل مرۆڤ، ئمڕوو سێشەممە راگەیان لە ماوەی ٧٢ ساعەت گوزەشتە ٣٩ کەس مەدەنی لە ناوچە جیاوازەیل سوریا کوشیان، ئامارەگە نیشاندەر بەرزەوبوین رخدارەیل تونوتیژی و تێکچگن خێرای بارودۆخ ئەمنی و مرۆییە لەو وڵاتە.

‏روانگەی سوریەگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، دیاریکرد، "هووکارەیل گیان لەدەسدانەیل جوراوجورن جویر گورزەیل و وە ئامانجگردن راستەوخوەی سەربازی، رویوەرویبوین ناوەین هێزە دەسەڵاتدارەیل، تەقینەوەی وەجیماگ جەنگی، بیجگە لە لە سێدارەدان مەیدانی، و تاوانەیل پاکتاوکردن تائفی و کارەیل تۆڵەسەنین".

‏وەپای وەختەیل کە ڕوانگەگە دۆکیۆمێنتى کردیە "

لە رووژ ‏٩ کانوون دویەم ٢٠ مەدەنی وە مدوو پەلامار هێزە حکومییەیل لە حەلەب کوشیان، هەمیش ٥ تاوان پاكتاوی تائیفی، ٢ حاڵەت لەسێدارەدان مەیدانی لە هەمان شار و گیانلەدەسدان کەسیگ لەژیر ئەشکەنجە لە ناو زیندان توومارکریا".

‏لە ١٠ی کانوون دویەم، " ٥ لەسێدارەدان مەیدانی لە حەلەب و کوشیان مەدەنییگ وە مدوو گورزەیل حکومەت توومارکریانە و لە رووژ 11 کانوون دویەم سێ لەسێدارەدان مەیدانی نوو لە حەلەب و کوشیان دوو مەدەنی وە وەجیماگەیل جەنگی توومارکریانە".

‏روانگە سوریەگە هۆشداری دا لە رخداری ئێ زیایبوین وەرچەوە لە شمارەی قوربانیەیل لەماوەی کوڵیگ و راگەیان "وەردەوامی ئێ پێشلکاریە وڵات وەرەو پاکتاو تائیفی زیاتر بەێد کە هەڕەشە لە پێکهاتەی کۆمەڵایەتی سوریا کەێد".

‏سەرچەوەگە دووپاتکرد، لەماوەی تەنیا 72 ساعەت کوشیان 39 مەدەنی بەڵگەس ئەرا ئەوەگ خاک سوریا گۆرەپان وازیگە ئەرا پێشلکاری بێ کۆتایەیل".

