لە ماوەی سێ رووژ ٣٩ مەدەنی لە سوریا کوشیان
شەفەق نیوز - دیمەشق
رێکخریاگ روانگەی سوری ئەرا مافەیل مرۆڤ، ئمڕوو سێشەممە راگەیان لە ماوەی ٧٢ ساعەت گوزەشتە ٣٩ کەس مەدەنی لە ناوچە جیاوازەیل سوریا کوشیان، ئامارەگە نیشاندەر بەرزەوبوین رخدارەیل تونوتیژی و تێکچگن خێرای بارودۆخ ئەمنی و مرۆییە لەو وڵاتە.
روانگەی سوریەگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، دیاریکرد، "هووکارەیل گیان لەدەسدانەیل جوراوجورن جویر گورزەیل و وە ئامانجگردن راستەوخوەی سەربازی، رویوەرویبوین ناوەین هێزە دەسەڵاتدارەیل، تەقینەوەی وەجیماگ جەنگی، بیجگە لە لە سێدارەدان مەیدانی، و تاوانەیل پاکتاوکردن تائفی و کارەیل تۆڵەسەنین".
وەپای وەختەیل کە ڕوانگەگە دۆکیۆمێنتى کردیە "
لە رووژ ٩ کانوون دویەم ٢٠ مەدەنی وە مدوو پەلامار هێزە حکومییەیل لە حەلەب کوشیان، هەمیش ٥ تاوان پاكتاوی تائیفی، ٢ حاڵەت لەسێدارەدان مەیدانی لە هەمان شار و گیانلەدەسدان کەسیگ لەژیر ئەشکەنجە لە ناو زیندان توومارکریا".
لە ١٠ی کانوون دویەم، " ٥ لەسێدارەدان مەیدانی لە حەلەب و کوشیان مەدەنییگ وە مدوو گورزەیل حکومەت توومارکریانە و لە رووژ 11 کانوون دویەم سێ لەسێدارەدان مەیدانی نوو لە حەلەب و کوشیان دوو مەدەنی وە وەجیماگەیل جەنگی توومارکریانە".
روانگە سوریەگە هۆشداری دا لە رخداری ئێ زیایبوین وەرچەوە لە شمارەی قوربانیەیل لەماوەی کوڵیگ و راگەیان "وەردەوامی ئێ پێشلکاریە وڵات وەرەو پاکتاو تائیفی زیاتر بەێد کە هەڕەشە لە پێکهاتەی کۆمەڵایەتی سوریا کەێد".
سەرچەوەگە دووپاتکرد، لەماوەی تەنیا 72 ساعەت کوشیان 39 مەدەنی بەڵگەس ئەرا ئەوەگ خاک سوریا گۆرەپان وازیگە ئەرا پێشلکاری بێ کۆتایەیل".