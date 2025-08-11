لە کۆلۆرادۆ تا کالیفۆرنیا ئاگر ناوچەی فراوانیگ لە دارستانەیل ئەمریکا سزنێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

میدیایەیل ئەمریکا، ئمڕوو دووشەممە، بڵاو کردن کە زیندانیگ لە ویلایەت کۆلۆرادۆ چووڵ کریاس لە وەختیگ یەکیگ لە گەورەترین ئاگر دارستانەیل لە میژوو ویلایەتەگە وەردەوام بویە و دانیشتگەیل ئاگادار کریانە کە ماڵەیلیان وەجی بیلن.

وەگورەی میدیایل، وەرجەیە فەرمان چووڵکردن ئەرا دانیشتگەیل ناوچە کویەیل دەرچگە، لە وەختیگ ئاگر زیاتر لە 433 کیلۆمەتر چوارگووشە لە ناوچەیل گارفیڵد و ریۆ بلانکۆدا سزانیە، وەگەرد کۆنتڕۆڵکردن تەنیا 6%.

لەلای خوەییش، وەزارەت چاکسازی کۆلۆرادۆ لە بەیاننامەیگ وت: "هەر 179 زیندانییەگە وەبیوەی لە سەنتەر چاکسازی تفەنگەو دەرکریان".

وتنیش: وەشیوەیگ وەختانە بریانە ئەرا بنکەی چاکسازی بوینا ڤیستا کە نزیکەی ١٥٠ میل (٢٤٠ کیلۆمەتر) لەلیەوە دویرە.

وەزارەت کۆنترۆڵکردن ئاگر لە ویلایەت کۆلۆرادۆ وت: ئاگرەگە وەردەوامە لە ناو دارەیل وە نزیکەی 400 کیلۆمەتر لە خوەرئاوای دێنڤەر، لە شەشەم گەورەترین ئاگر لە میژوو ویلایەتەگە.

زیاتر لە هەزار ئاگرکپەوکەر بەشداری لە تەقەلایل کپەوکردن ئاگر کەن، کار کەن ئەرا ریگریکردن لە بڵاوبوین بڵویزەی ئاگرەگە لە دەیشت ری 13ی کۆلۆرادۆ و باکوور ری 5 کاونتی.

وەرپرسەیل تەندروسی هووشداری دانە کوالێتی وا لەوەر دویکەڵ فرەی ئاگری لی و ئاگری ئێلک کە ٢٣ میل چوارگووشە (٦٠ کیلۆمەتر چوارگووشە) لە خوەرهەڵات شوین ئاگرەکە سزنێد.

لە باشوور کالیفۆرنیا، تیمەیل وەرگری شارستانی 62% ئاگر کانیۆن کپەوکردنە کە نزیکەی 20 کیلۆمەتر چوارگووشەس، کە بویەسە مدوو چووڵکردن و ویرانکردن هەفت بینا دویای ئەوەگ پەنجشەممەی گوزەشتە لە نزیک سنوور ناوەین پارێزگایل لۆس ئەنجلۆس و ڤێنتورا هیز گرد.

هەرلیوا لە کالیفۆرنیا ئاگر گیفۆرد کە گەورەترین ئاگر لە ویلایەتەگە بویە لە سەرەتای ساڵەو، وەردەوامە لە سزانن زیاتر لە ٤٦٦ کیلۆمەتر چوارگووشە لە ناوچەیل سانتا باربارا و سان لویس ئۆبیسپۆ.