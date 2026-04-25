‏لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی "ئیمام خومەینی" لە تەهران دەسکریا وە گەشتەیل ناودەوڵەتی

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی "ئیمام خومەینی" لە تەهران، ئمڕوو شەممە، دەسکریا وە چالاکی فەرمیەیل لەدویای ماەیگ لە دابڕیان، و گلەوخواردن جموجویل گەشتەیل ئاسمانی ناودەوڵەتی راگەینریا.

‏وەپای راگەیانن ئیرانی، فرۆکەخانەگە دەسکردە یەکەم گەشتەیلی ئەرا شماریگ هەرێم و وڵات، کە بریتین لە ئستەنبول و موسقت و شارمەدینە.

‏کارەیل گەشتە ناودەوڵەتیەیل لە فرۆکەخانەگە وشیوەی ریکوپیگ وەردەوامە، وەگەزد وەردەوامی رێکارەیل پیشوازیکردن لە گەشتیارەیل و ئاسانکاریکردن گەشتەیلیان ئەرا شوینەیل جیاواز.

‏لە 18 نیسان دەسەی فرۆکەوانی شارستانی ئیران دوارە وازکردن بەشیگ لە مژار ئاسمانی و شمارەیگ فرۆکەخانەیل راگەیان، ئاشکرایکرد فرۆکەخانەیل خریانەکار کەمکەم دەسکەنە گەشتەیلیان وەپای ئاست ئامادەبوینیان و تەکنیکی هەر فرۆکەخانەیگ، کە بیوەیی گەشتەیل ئاسمانی و رێکخریاگیان گرێدەو.

