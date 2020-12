پۆلیس نیویۆرک چەکداریگ کوشێد لەوەردەم کلیسەیگ تەقە کردگە

شەفەق نیوز/ پۆلیس ئەمریکی، ئمڕوو دووشەممە، توێنستن ئەو چەکدارە بکوشن ک تەقە لە پلەی کلیسەی سان جۆن لە شار نیویۆرک کرد.

ئاژانس رۆیتەرز خەوەردا ک گولەیگ دریا سەر چەکداریگ و وەزوی بریا ئەرا خەسەخانەیگ و لەولا مرد.

سەرچەوەیگ لە پۆلیس وت؛ دوو دەوانچە و جانتایگ لەشوون رووداوەگە دینەو دوو بوتوڵ بانزین و پەت و چەن چەقویگ لەناوی بوی.

