لەسێدارەداین دوو ئەندام لە "موجاهیدین خەڵق" وە توومەت پەلاماردان باڵەخانەیگ حکومی لە ئیران

شەفەق نیوز - تاران

ئاژانس هەواڵەیل دەسەڵات دادوەری، سێشەممە، خەوەردا کە ئیران دوو کەس لەسێدارە داگە وە توومەت لایەنگری ریخریاگ "موجاهیدین خەڵق" ئیرانی و جیوەجیکردن لە چەن پەلاماریگ، لەناوی پەلاماریگ چەکدار وەبان باڵەخانەیگ حکومی.

دوو پیاو ترەک سەر وە خود گرووپ ئۆپۆزسیۆن دۊکە دووشەممە لەسێدارە دریان.

لە 25 شوبات گوزەشتە، میدیایەیل راگەیانن ئیرانی لە سەرچەوەیل ئەمنییەو وتن: "موجاهیدین خەڵق دان وە دەسگیرکردن نزیکەی 100 لە ئەندامەیلی نا، وەگەرد کوشیان شمارەیگ لەلیان لەناو ئۆپەراسیۆنیگ وەرجەوەخت کە دەزگایەیل ئەمنی جیوەجیی کردن".

لەو وەختە وتیش کە "پاسەوانەیل شۆڕش ئیرانی توەنستنە ئەوەگ وە رخدارترین پیلان ئەمنی باسی کریا پۊچەڵ بکەن، کە ریخریایەگە پشتیوانی دەزگای مۆساد ئیسرائیلی لەپشتیەو بویە".

و ئۆپەراسیۆنەگە بویە مدوو کوشیان شمارەیگ لە ئەندامەیل تووڕەگە و دەسگیرکردن کەسەیل ترەک، لە وەختیگ لێکۆڵینەوەیەیل سەرەتایی باس لەوە کردن کە پیلانەگە "کۆشک سەرۆکایەتی"، و بارەگای ئەنجومەن باڵای ئاسایش نەتەوەیی کردوێدە ئامانج.