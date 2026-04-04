‏لەسێدارەدان دوو ئەندام رێخریاگ "موجاهیدین خەلق" لە ئیران

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏دەسەڵات دادوەری لە ئیران، ئمڕوو شەممە، جیوەجیکردن سزای لەسێدارەدان دوو ئەندام لە رێخریاگ "موجاهیدین خەلق" راگەیان، دویای ئەوەگ وە جیوەجیکردن ئۆپراسیۆن و تەقینەوەی تیرۆریستی لە ناو پایتەخت تاوانبار کریان.

‏دەسەڵاتەگە لە بەیاننامەیگ وت: "ئێ دوو سزادارە لە وەخت جیوەجیکردن یەکیگ لە ئۆپراسیۆنەیل دەسگیر کریان، و چوار پارچە چەک قازفە وە پێیان بویە"، دیاری کرد "دەسیان بویە لە جیوەجیکردن چەن پەلاماریگ وە رێنمایی سەرکردەگان دژبەر".

‏وتیش: "جیوەجیکردن سزاگە دویای تەواوکردن رێکارە یاساییەگان و دەرچوین سزا دادوەرییەیل وەرانوەریان هات".

‏یەیش لە چوارچمگ زنجیرەیگ لە لەسێدارەدان تیەێد کە ئەو کەسەیلە گەرێدەو کە پەیوەندییان وە رێخریاگ موجاهیدین خەلق ئیرانی هەس.