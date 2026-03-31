لە سووەو.. سوپای پاسداران هەڕەشەی پەلاماردان کۆمپانیاییل تەکنەلۆژیی ئەمریکی دەێد
شەفەق نیوز - تاران
سوپای پاسداران ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، هەڕەشەی ئامانجگردن کۆمپانیایەیل تەکنەلۆژیای ئەمریکی لە ناوچەگە لە سووەو دا.
سوپای پاسداران، وەپەی ئەوەگ راگەیانن ئیرانی بڵاوی کرد، باس لەوە کردن کە ئەو کۆمپانیایلە کە بەشداری لە پلانڕیژی ئەرا کارەیل تیرۆریستی کەن تویش ریکارەیل دژەکار تیەن لەوەرانوەر هەر پرۆسەیگ تیرۆرکردن.
دیاری کرد کە ئۆپەراسیۆنەیل ئامانجگردن کۆمپانیایەیل ئەمریکی لە ناوچەگە لە 1 نیسان/ ئەپریل دەس وەپی کەێد، وە وەڵامیگ ئەرا پەلامارەیل بان ئیران، وەپەی قسەی خوەی.
سوپای پاسداران تەمەی چووڵکردن کۆمپانیایەیل تەکنەلۆژیای زانیاری و پەیوەندیکردن و زیرەکی دەسکرد ئەمریکی زویوەزوی کرد.
ئەمریکا و ئیسرائیل، وەردەوامن لە جیوەجیکردن پەلامارەیل وەبان ئامانجەیل لە ئیران، لەناویان تاران پایتەخت ئیرانی کە لە 28 شوبات گوزەشتە دەس وەپی کردن، کە بویە مدوو زەرەردەیل گەورە و کەفتن قوربانییەیل مەدەنی و کوشتن ریبەر ئیرانی عەلی خامنەئی، و شمارەیگ لە سەرکردەیل سوپای پاسداران و سوپا.
لە وەختیگ ئیران وەڵام دەێدەو وە جیوەجیکردن پەلامارەیل دژەکار لەبان خاک ئیسرائیلی، و دامەزراوەیل سەربازی ئەمریکی لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس.