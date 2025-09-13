لەدویای زەویلەرزەگەی کناراوەیل کامتشاتکا، روسیا هوشداری لە تسۆنامی دەێد

شەفەق نیوز ـ مۆسکۆ

دەسلاتدارەیل نیمچە دورگەی کامتشاتکا لە خوەرهەڵات روسیا، ئمڕوو شەممە، راگەیان رخداری تسۆنامی هەس لەدویای توومارکردن زەویلەرزە وە هاز 6.3 پلە لە کناراوەیل خوەرهەڵات نیمچە دورگەیی.

فلاديمێر سولودوف دادوەر هەرێم كامتشاتكا لە بان تلیگرام وت: "رخداری تسۆنامی راگەیەێنین، تکایە ئاگادار رخداری تونیگ بوون هەنای سەردان کناراو خالاکتیرسکی و ناوچەیل ترەک کەن کە رخداری تسۆنامی دیرێد".

داتایەیل پەیمانگای براکین و زەویلەرزەیل لە خوەرهەڵات روسیا خەوەردان کە "هاز لەرزەگە رەسیەس ئەرا 7.7 پلە".

زانایەیل ئاشکرایکردن زەویلەرزەگە شەوەکی شەفەق ئمڕوو شەممە، 13 ئەیلوول، (ساعەت 05:37 شەوەکی وەپای بەغداد)، رویدایەبە لە 53.0119 باکوور و160.4422 خوەرهەڵات، قویڵیەگەی رەسیەس ئەرا 46.8 کیلومەتر، ناوەدەگەی لەدویری 123 کیلومەتر لە شار بتروبافلوفسك-كامشاتسكی بویە".