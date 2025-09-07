لەدویای رمیان ئەسەد.. نزیکەی 1900 پەنابەر سووری لە ئەڵمانیاوە ئەرا وڵاتەگەیان گلەوخواردنە

شەفەق نیوز ـ پەرلین

وەزارەت ناوخوەی ئەڵمانیا، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان شمارەیگ لە پەنابەرەیل سوری ئەڵمانیا وەجی هیشتنە وەرەو وڵاتەگەیان گلەوخواردنە لە دویای رمیان رژێم بەشار ئەسەد.

ناوخوەی ئەڵمانیا دووپاتیکرد، 1867 هاوڵاتی سوری تا کۆتایی مانگ ئاب وەرین ئەرا سوریا گلەوخواردنە و تا کۆتایی مانگ ئایار سوودمەن نەوین لە لەی پاڵپشتیە بیجگە لە 804 پەنابەر سووری.

ویلایەتەیل پەڵمانیا بەرنامەی کلەوکردنیان ئەرا سوریا دەستەوەرکردن، بیجگە لەوەش گلەوخواردن خوەیبەخشانەی سووریەیل هەس کە پویل لە وڵات ئەڵمانیا وەرنەگردنە.

وەگەرد دەرکردن ەرۆک کۆمار سوریا بەشار ئەسەد لە شەو هەشت کانون یەکەم گوزەشتە، پەنابەرەیل وەشیوەی سەرەکی لە وڵاتەیل هاوسای سوریا:تورکیا و لوبنان و ئۆردن و عراق گلەوخواردن.

یانینە لیتمایەر، ئەندام دەستەی کارگێڕی کۆمپانیای وۆرلد ڤیزیۆنی ئەڵمانیا راگەیان، فرەجار خێزانەیل وە تایبەت ئێ بڕیارە وە سەخت زانن، لیتمایر لە مانگ ئاب وەرین سەردان سوریای کرد و ئوشێد، ئاسایی بوین رێژەیی لە ناوەڕاس دیمەشق جیاوازی فرەیگ دیرێد وەرد ئەو گرفتە گەپەیلە رویەوروی ناوچەیل ترەک ئەو وڵاتە بوینە، ئیەش هیشتیە ئەوانەگ گلەوخواردنە نیشتەجیبوینیان لە شارەیل خوەیان سەخت بوود.

وەپای وەزارەت ناوخوەی ئەڵمانیا 83 هەزار و150 هاوڵاتی سوری رەگەزنامەی ئەڵمانی وەرگردنە لە ماوەی ساڵ وەرین، و تا ئیسە داتایەیل ئمساڵ وەردەس نییە.

لەهەمان وەخت سوریەیل وەرداوامن لە داوای پەناەریکردن لە ئەڵمانیا، کە رەسیەس ئەرا 17 هەزار و650 داوای پەنابەری لەلای نویسینگەی فیدڕاڵی کاروبار کووچ و کووچبەرەیل لە ماوەی کانوون دویەم تا کۆتایی مانگ ئاب.