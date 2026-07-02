لە دویای دوو زەویلەرزە ویرانکەرەگە.. فنزوێلا 782 پاشلەرزە توومارکەێد
2026-07-02T07:44:49+00:00
شەفەق نیوز ـ کاراکاس
فەنزوێلا 782 پاش لەرزە توومارکرد لەدیای دوو زەویلەرزەگە کە لە 24 حوزەیران گوزەشتە دا لە فەنزوێلا.
سەرۆک کۆمەڵەی نیشتیمانی فەنزوێلا خورخی رودریگیز، ئەرا تەلەفزیۆن ناوخوەی لە فەنزویلا وت: لە ئیوارەی 24 حوزەیران تا ئیسە 782 پاشلەرزە توومارکریاس، دیاریکرد، پاشلەرزەیل وەردەوامن و رێژەگەی وەردەوامە لە داوەزیان.
لە هەفتەی گوزەشتە فەنزوێلا دوو زەویلەرە وە هازەیل
7.2 و7.5 پلە وەخوەی دی.
ئامار قوربانی کوشیاگەیل رەسیە 2295 کەس، و ژمارەی زەخمدارەیل 11267کەس رەدکرد.