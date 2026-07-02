‏لە دویای دوو زەویلەرزە ویرانکەرەگە.. فنزوێلا 782 پاشلەرزە توومارکەێد

‏لە دویای دوو زەویلەرزە ویرانکەرەگە.. فنزوێلا 782 پاشلەرزە توومارکەێد
2026-07-02T07:44:49+00:00

شەفەق نیوز ـ کاراکاس

‏فەنزوێلا 782 پاش لەرزە توومارکرد لەدیای دوو زەویلەرزەگە کە لە 24 حوزەیران گوزەشتە دا لە فەنزوێلا.

‏سەرۆک کۆمەڵەی نیشتیمانی فەنزوێلا خورخی رودریگیز، ئەرا تەلەفزیۆن ناوخوەی لە فەنزویلا وت: لە ئیوارەی 24 حوزەیران تا ئیسە 782 پاشلەرزە توومارکریاس، دیاریکرد، پاشلەرزەیل وەردەوامن و رێژەگەی وەردەوامە لە داوەزیان.

‏لە هەفتەی گوزەشتە فەنزوێلا دوو زەویلەرە وە هازەیل 

‏ 7.2 و7.5 پلە وەخوەی دی.

‏ئامار قوربانی کوشیاگەیل رەسیە  2295 کەس، و ژمارەی زەخمدارەیل  11267کەس رەدکرد.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon