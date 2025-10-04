لەدویای دوو جار بەساننی لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە.. فرۆکەخانەی میونخ دەسکەێدە گەشتەیلی

شەفەق نیوز ـ پەرلین

دەسڵاتدارەیل میونخ لە ئەڵمانیا، ئمڕوو شەممە، دەسکردن وە گەشتەیل ئاسمانیان وەشیوەی کەمکەم لەدویای دوو جار وسیانی لەماوەی 24 ساعەت گوزەشتە وە مدوو توومارکردن درۆن، وەپای "رۆیتەرز".

فرۆکەخانەگە ،دویەشەو جومعە، لە بەیاننامەیگ راگەیان "وە مدوو توومارکردن فرۆکەیل درۆن، جویر رێکارەیل خوەیپارێزی تا ئاگادارکردن ترەک کەشتەیل ئاسمانی وسنیەید".

قسەکەر پۆلیس ئاژانس خەوەری فەڕەنسی وت: "دوو درۆن لە هەمان وەخت وەرجە ساعەت 11 دویەشەو لە رێڕەو باکوور و باشوور دوینریانە".

وتیش "درۆنەیل وەرجە ئەوەگ بناسریەن دەسوەجی دویرەوکەفتنە".

وە مدوو وسانن گەشتەیل فرۆکەخانەی میونخ، ئاراستەی 23 گەشت ئایندە ئاڵشتکریا و 12 گەشت دەرچگنیش پەکخریا.

لە بەیانامەگە هاتیە فرۆکەخانەی میونخ "لە ساعەت پەنج شەوەکی ئمڕوو شەممە، دەسکەێدە خزمەتگوزاریەیلی".