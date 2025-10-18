‏لەدویای جەنگ سەختیگ.. پاکستان لە قەتەر گفتوگو وەرد "تالیبان" کەێد

‏شەفەق نیوز ـ ئیسلام ئاباد

‏تەلەفزیۆن فەرمی پاکستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان وەفدیگ پاکستانی ئمڕوو چوود ئەرا رێکارەیل گفتوگوکردن وەرد بزوتنەوەی تالیبان ئەفغانی، لەدویای ئەوەگ لەناوەین هەردوگ وڵات رویوەرویبوینەیل سەختیگ لەبان سنوور رویدا.

‏تەلەفزیۆن گشت ژاکستانی "بی تی ڤی" وت: "وەزیر وەرگیری خەواجە ئاسف و وەڕێوەبەر هەواڵگێری جەنەڕال عاسم مەلک ئمڕوو وەرەو دەوحە چن ئەرا رێکارەیل گفتوگوکردن وەرد تالیبان ئەفغانی".

‏لە ئیوارەی رووژ جومعەی وەرین، دەسکریا وە گورزەیلیگ وەبان زەوی ئەفغانستان، بویە مدوو کوشیان 10 مەدەنی لەدویای چەن ساعەتیگ لە کۆتایی هاتن ئاگربەست 48 ساعەتیەگەی ناەین دوو وڵاتە هاوساگە" وەپای ئاژانس "فرانس پرێس".

