لەیەکداین تەن نەناسریاگ وەرد بارهەڵگریگ نەفتی لە دەریای سوور
شەفەق نیوز ـ لەندەن
دەسەی کارەیل بازرگانی دەریایی بەریتانی، ئموو یەکشەممە، راگەیان ەوەردارکریاس لە رویداویگ دەریایی کە لە باشوور دەریای سوور رویداس، دووپاتکرد بارهەڵگریگ نەفتی رویوەڕوی لەیەکەوداین وەگەرد تەنیگ نەناسریاگ بویە.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ دەسوەجی ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکرد وت: وەپای راپۆرتەیل سەرەتایی کەشتیگ و دەسەگە بیوەین هویچ زەردیگ یا زەخمداریگ لە رویداویگ توومارنەکریاس.
وتیش؛ دەسەلاتدارەیل تایوەت چەودێری چۆنیەتی رویداوەگە کردنە وەبی ئاشکراکردن سروشت تەنەگە کە لەیەکدایە وەرد بارهەڵگرەگە یا ئەو لایەنە وەرپرسە لەلی.
لە ماوەی دویاییە رویداوەیل لە دەریای سوور زیایەبویە لەبان وردەوەردەیل ناوەین سعودیە و کۆمەڵەی حوسی یەمەنیەیل، و ئاژانس خەوەری فەرمی سعودی (واس) رووژ پەنجشەممە، دووپاتکرد کەشتیگ کە ریاز خاوەنداریاتی کردیە لە دەریای سوور وە ئامانج گیریاس بویەسە مدوو هیزگردن ئاگر لە بەش نوای وەبی توومارکردن زەخمداری.