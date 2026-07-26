‏لەیەکداین تەن نەناسریاگ وەرد بارهەڵگریگ نەفتی لە دەریای سوور

شەفەق نیوز ـ لەندەن

‏دەسەی کارەیل بازرگانی دەریایی بەریتانی، ئموو یەکشەممە، راگەیان ەوەردارکریاس لە رویداویگ دەریایی کە لە باشوور دەریای سوور رویداس، دووپاتکرد بارهەڵگریگ نەفتی رویوەڕوی لەیەکەوداین وەگەرد تەنیگ نەناسریاگ بویە.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ دەسوەجی ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکرد وت: وەپای راپۆرتەیل سەرەتایی کەشتیگ و دەسەگە بیوەین هویچ زەردیگ یا زەخمداریگ لە رویداویگ توومارنەکریاس.

‏وتیش؛ دەسەلاتدارەیل تایوەت چەودێری چۆنیەتی رویداوەگە کردنە وەبی ئاشکراکردن سروشت تەنەگە کە لەیەکدایە وەرد بارهەڵگرەگە یا ئەو لایەنە وەرپرسە لەلی.

‏لە ماوەی دویاییە رویداوەیل لە دەریای سوور زیایەبویە لەبان وردەوەردەیل ناوەین سعودیە و کۆمەڵەی حوسی یەمەنیەیل، و ئاژانس خەوەری فەرمی سعودی (واس) رووژ پەنجشەممە، دووپاتکرد کەشتیگ کە ریاز خاوەنداریاتی کردیە لە دەریای سوور وە ئامانج گیریاس بویەسە مدوو هیزگردن ئاگر لە بەش نوای وەبی توومارکردن زەخمداری.

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