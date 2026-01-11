‏لە ئادار ئایندە.. ئاشکراکردن پلان ئیسرائیل ئەرا فراوانکردن ناوچەیل دەسەڵات لە غەززە

‏شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاست

‏رووژنامەی "تایمز ئۆف ئیسرائیل"، ئمڕوو یەکشەممە راگەیان سوپای ئیسرائیل پلانیگ ئەرا ئۆپەراسیۆن پەلامارداین نوو لە کەرت غەززە ئامادەکردیە، کە بڕیارە لە مانگ ئادار دەسوەپی بکەێد

‏ رۆژنامەگە لە زوان وەرپرسیگ ئیسرائیلی راگەیان: پەلامارداین پلان دانریاگە وەرەو شار غەزز بوود، وە ئامانج فراوانکردن ئەو ناوچەیلە ئیسترایل لەناو کەرت غەززە کۆنترۆلی کردنە، تا کڕ زەرد ئیرنگە رەدبکەن".

‏لە لاییگ تر، رووژنامەگە لە زوان دیپلۆماتکار وڵاتیگ عەرەبیی بڵاو کرد: "ئیسرائیل نیەتوەنێد دەس بکەێد وەی ئۆپراسیۆن سەربازیە وەبی رەزامەنی و پاڵپشتی ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا."

‏ دیپلۆماتکارەگە دیاریکرد "واشنتۆن هێمانگ تەقەڵا دەێد ئاگربەسەگە بپارێزێد کە لە تشرین یەکەم ٢٠٢٥ لە غەززە وەپی رەسی، هەمیش تەقەلا دەێد بچوودە قۆناغ دویەم پلان یەکلاکەرەوەی بارودۆخ کەرتەگە، کە داماڵین چەک بزوتنەوەی حەماس گرێدە خوەی".

‏ئەوەیش خسەروی "بنیامین نەتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرەیل ئیسرائیل، وەبان هەماهەنگی وەرد واشنتۆن لە پرس مقی ئاگربەس، باوجی متمانە وە سەرکەفتن پڕۆسەی داماڵین چەک حەماس نییە، وەی مدووە فەرمان وە سوپا کردیە پلانیگ نائاسایی ئامادە بکەن."