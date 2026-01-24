لينكۆڵن و3 ویرانکەر ئەمریکی نزیکەو بوون لە کەنداو
شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس
وەرپرسیگ لە دەریاوانی ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە رەسین فڕۆکەهەڵگر "يو إس ئێس ئیبراهام لينكۆڵن" و3 ویرانکەر ئەرا زەریای هیندی، و هانە ریەو وەرەو خەلیج.
وەگورەی رووژنامەی "تايمز ئۆف ئیسرائيل"، لە زوان ئەو وەرپرس ئەمریکیە، فڕۆکەهەڵگر لینکۆڵن کە لە دەریای چین رەد بوی ئەوەسا دەێدە لوو ئەو ویرانکەرەیل ترەک لە خەلیج.
یەیش لە شوین هەڕەشەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا تیەێد وە جیوەجیکردن گورزیگ سەربازی وەبان ئیران، لەبان رەفتارەیلی وەرد ناڕەزایەتی ئی دویاییە لە سای بەدی ژیانگوزەرانی گەل.
وەرجەیە ئەمریکا هەمیش فرۆکەهەڵگرەیل لە زەریای هێمنەو وەرەو خوەرھەڵات ناوڕاس هاورد، کە ئەوەیش لە ساڵ 2024 بوی.