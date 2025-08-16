لوتکەی ئەلاسکا.. ترەمپ "10 من 10" دەێد وە گردەوبوینی وەگەرد پوتین

شەفەق نيوز- واشینتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، ئمڕوو شەممە، وت: "10 من 10" داگەسە گردەوبوینی وەرد ڤلادیمێر پۆتین سەروک رووسیا لە ئەلاسکا، لە پەیمانەی یەک تا 10.

ترەمپ لە دیداریگ وەگەرد تووڕ فۆکس نیوز وت: دانوسەنین وەرد پوتین کرد لەبان خاڵەیلیگ کە هاوپەیمان باکوور ئەتڵەسی گرنەو و ریکارەیل ئەمنی و زەوی، وتیش: باوەڕ دیرم ئیمە فرە نزیکیمن لە رەسین ئەرا رێککەفتنیگ.

سەرۆک ئەمریکا وتیش: تا ئیسە نەڕەسینە رێککەفتنیگ کۆتایی، دووپات کرد کە دانوسەنین خاڵەیل فرەیگ لەناوی بوی، و یەک یا دوو خاڵ گرنگ مەنن تا ئیسە یەکلاوە نەکریاس.

لەباوەت جەنگ لە ئۆکرانیا، ترەمپ تەمەی فلۆدیمێر زيلينسكی سەروک ئۆکرانیا کرد رێککەفتن ئەرا کۆتاییهاوردن وە جەنگ بکەێد، و وت: بایەسە ئۆکرانیا وەیە رازی بوود، و هاتێ نەکەێد، وەلێ تەمەی من ئەرا زيلينسكی ئەوەسە بڕەسێدە رێککەفتنیگ.

وتیش: بەڵی، بایەسە بڕەسید وە رێککەفتن، رووسیا هازیگ فرە گەورەس، و ئەوانیش سەربازەیلیگ مەزنن.

ترەمپ دووپات کرد کە وە گشت راسگووییگ وەرد پوتین لە دیدارەگە قسیە کردگە، وتیش، دویای وتارەیل فەرمی قسەی تایبەت وەردی کردگە، و ئافەرین لەو وتارە کرد کە سەرۆک رووسیا پیشکەشی کرد.

لەلای خوەییش، ڤلادیمێر پوتین سی سەرۆک رووسیا سوپاس لە دۆناڵد ترەمپ هاوتەریب ئەمریکیی کرد لەبان ئەو زاراوەی دووسیانە لەناو قسەکردن دویەکە جمعەمان، و بایەسە رووسیا و ئەمریکا لاپەڕەگە لابیەن و گلەو بخوەن ئەرا هاوکاریکردن.

پوتین ئافەرین لە ترەمپ کرد و باسی کرد کە کەسیگە هویرکردنیگ رووشن دیرێد ئەرا ئەوەگ خوازێد، و وەراسیەو گرنگی وە رەوزکردن وڵاتەگەی دەێد، و لە خود وەختەگە ئەو فامستنە نشان دەێد کە رووسیا بەرژەوەنیەیل نیشتمانی خوەی دیرێد.