لوبنان: 3468 کوشیاگ و 10577 زەخمدار لەوخت جەنگ ئیسرائیلەو

شەفەق نیوز - بەیروت

وەزارەت تەندروسی لوبنان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان لە بەرزەوبۊن ئامار گشتی جەنگ ئیسرائیلی لەبان وڵاتەگە لە 2 ئازار 2026ەو ئەرا 3468 کوشیاگ و 10577 زەخمدار.

تەندروسی لوبنانی ئمڕوو سێشەممە راگەیان کە ئامار قوربانییەیل پەلامار ئیسرائیلی کە دەورگرد خەسەخانەی جەبەل عامیل کردە ئامانج، رەسیەسە چوار کوشیاگ، و 127 زەخمدار کە 37 لە کارمەنەیل پزیشکی ها ناویان.

هەرلیوا، عەبدولناسر ئەبوبەکر نۊنەر ریخریاگ تەندروسی جیهانی لە لوبنان راگەیان کە ریخریایەگە بەڵگەی 190 پەلامار سوپای ئیسرائیلی توومار کردگە کە خزمەتگوزارییە تەندروسیەیل لە وڵاتەگە لە ماوەی سێ مانگ گوزەشتە کردنەسە ئامانج.

لەلایەن دیپلۆماسییەو، وەزارەت دەیشت ئەمریکی لە واشنتۆن، ئمڕوو سێشەممە، میوانداری خولیگ نوو لە دانوسەنین لەناوەین لوبنان و ئیسرائیل کەێد، لە ناو گەشبینییگ لوبنانی وە دەرەنجامەیل گفتوگۆەیل، و وەردەوامبۊن پەلامارە ئیسرائیلییەیل لەبان راگەیانن دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی وە لەیەکفامستنیگ ئەرا وسانن تەقەکردن.

سەرۆک ئەمریکی، دۊکە دووشەممە وت: پەیوەندییگ فرە وەبەرهەم وەگەرد بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی ئەنجام داگە، و دووپات کرد کە هیچ هیزیگ نیەچوود ئەرا بەیروت، و هەر هیزیگ کە لە ری بویە وەڕاسی گلەو دریانە.

ئاگربەس نیمچەیی کە لوبنان دۊکە دۊشەممە راگەیانەی، دەق لەبان ئەوە دەێد کە ئیسرائیل لە پەلامارداین وەبان بان پایتەختەگە و زاحیەی باشوور بەیروت کە شوین حزبولڵاس بووسێد، و ئی دۊایینەیش لە پەلامارداین ئیسرائیل بووسنێد.

جەنگ ئیران بویە مدوو جەنگیگ واز لە لوبنان، کە ئیسرائیل یە چەن هەفتەیگە پەلامارەیل ویرانکەریگ ئەنجام دەێد کە ئۊشێد حزبولڵا کەنە ئامانج.

وپەلامارەیل بۊنە هووکار کوشیان و زەخمداربۊن هەزاران و ئاوارەبۊن سەدان هەزار لە لوبنان، لە وەختیگ ئیسرائیل قۊلترین چگن خوەی وەرەو ناو خاک لوبنانی لە 25 ساڵەو جیوەجی کرد.