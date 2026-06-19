لوبنان.. 16 کوشیاگ لە ئەنجام پەلامارەیل ئیسرائیلی نوو

شەفەق نیوز - بەیرووت

میدیایەیل راگەیانن، ئمڕوو جمعە، خەوەردان کە ئیسرائیل پەلامارەیل ئاسمانی و تووپوارانیگ تون لەبان نەبەتیە و ئاواییەیلی لە لوبنان ئەنجام داگە.

ئاژانس نیشتمانی ئەرا راگەیانن دیاری کرد، کە هیزەیل ئیسرائیلی شەوەکی ئمڕوو چەن کۆمەڵکوژییگ لە ناوچەیل شەرقیە، حارووف، و کەفەرسیر لە قەزای نەبەتیە ئەنجام دانە.

وتیش: "پەلامارەیل ئاسمانی کە دۊای نیمەشەو ئەنجام دریان ماڵەیل ئاوەدان کردنە ئامانج، کە بۊە مدوو کەفتن شمارەیگ لە کوشیاگ و زەخمدار و بیسەروشوينەیل.

وەردەوام بۊ: و لە نزیک سەعات دوو و دە خولەک، فڕۆکەیل جەنگی ئیسرائیلی زنجیرەیگ پەلامار لەبان شار نەبەتیە، و هەردوگ ناوچەی کەفەرتەبنیت و نەبەتیەی فووقا ئەنجام دان، و تووپوارانەگە رەسیە بەرزاییەیل رەیحان.

دیاری کرد: و لە نزیک سەعات سێ شەوەکی، فڕۆکەیل وە دوو گلە پەلامار دان کە ناوچەی کەفەرجەوز - نەبەتیە، و گەڕەک زانکۆیەیل لە شار نەبەتیە، و گەڕەک بەیدەر لە حارووف گردەو، کە لەناوی خەوەر دریا لە کەفتن 8 کوشیاگ.

دەسنشان کرد ئەرا ئەوە کە ئی پەلامارەیلە دۊاییان پەلامارەیل ترەک هاتن کە ناوچەی ئەشعەمیەی جیاوەکەر لەناوەین هەردوگ ناوچەی شەرقیە و دوێڕ کردنە ئامانج، کە بۊە مدوو ویرانکردن ماڵیگ و کەفتن 4 کوشیاگ، یەیش هاوەخت وەگەرد گورزیگ خەس لەبان گەڕەک راهیبات لە شار نەبەتیە.

لە ناوچەی کەفەرسیر، پەلاماریگ ئیسرائیلی بۊە مدوو کەفتن 3 کوشیاگ، لە وەختیگ ناوچەی قوسەیبە لە نزیک سەعات چوار شەوەکی کەفتە وەر پەلاماریگ ئاسمانی کە هاوەخت بۊ وەگەرد تووپوارانیگ لەبان دەورگرد کەفەرسیر و قوسەیبە، و دۊای ئەوەیش پەلامارەیل لەبان هەردوگ ناوچەی کەفەردەجاڵ و کەفەرتەبنیت ئەنجام دریان، وەپای ئاژانسەگە.

دووپات کرد: و لە نزیک سەعات پەنج شەوەکی، فڕۆکەیگ بی فڕۆکەوان ئیسرائیلی ماتۆڕسکیلیگ لە نزیک باڵەخانەی شارەوانی دوێڕ کردە ئامانج، کە بۊە مدوو کەفتن کوشیاییگ و زەخمداریگ، هەرلیوا ناوچەی جبشیت کەفتە وەر زنجیرەیگ پەلامار ئاسمانی لەڕی فڕۆکەیل بی فڕۆکەوان، کە وەگەرد گورزیگ تون لەبان ناوچەی یاوەری.

ئاژانسەگە کووتایی وە قسەیلی هاورد وە وتەی: و لە نزیک سەعات پەنج و چارەگیگ شەوەکی، فڕۆکەیل ئیسرائیلی پەلاماریگ لەبان ناوچەی عەدشیت ئەنجام دان، و دۊای ئەوەیش پەلاماریگ ترەک لەبان ناوچەی کەفەرجەوز - نەبەتیە و توول هات، هاوەخت وەگەرد وەردەوامبۊن تووپواران خەس لەبان ناوچەی جبشیت.