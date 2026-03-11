لوبنان.. 13 کوشیان و بڕیگ زەخمدار وە گورزەیلیگ جیاجیا لە باشوور وڵات

شەفەق نيوز- بەيروت

میدیایل راگەیانن لوبنان، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان 13 کەس و زەخمداری کەسەیلیگ ترەک سوری هاناویان، وە گورزەیل ئیسرائیلی جیاجیا لە باشوور لوبنان.

فرۆکەوانی جەنگی ئیسرائیل بینایگ لە ناوچەی تمنين تەحتا لە بەعلبك کردە ئامانج، خیزانیگ سوری لەناوی بوی، کە بویە مدوو کوشیان 10 کەس و5 زەخمدار.

هەرلیوا، درۆنیگ گورزیگ ئاسمانی ترەک جیوەجی کرد، کە پەلامار ماشینیگ فۆرویللە ناوچەی سەف هەوا لە قەزای. بنت جبێل کردە ئامانج، نە بویە مدوو کوشیان سێ کەس.

هەمیش درۆنیگ ترەک گورزیگ وەبان ناوچەی برعشيت لە بنت جبێل جیوەجی کرد، کە بویە مدوو زەخمداری دوو کەس سوری، یەکیگیان زەخمەیلی سەختە، و ئەرا خەسەخانە بریان.

لە ناوچەی تبنين شانی، درۆنیگ خەویەب شەفەق پەلامار قات خوارین لە سەنتەر غتیمی نوو دا، کە بویە مدوو زەخمداری چەن کەسیگ.