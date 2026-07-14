لوبنان و ئیسرائیل گفتوگۆیل روما دەسوەپی کەنەوە لەناو ئومیدەیل وریایانە

شەفەق نیوز - روما

لوبنان و ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، گفتوگۆیل خوەیان لە پایتەخت ئیتالی روما دەسوەپی کردنەوە، لە چوارچیوەی ئەو تەقەلایلە کە ویلایەتە یەکگرتگەیل سەرکردایەتییان کەێد ئەرا جیوەجیکردن رێککەفتن وسانن تەقەکردن، لەناو ئومیدەیل لوبنانی ئەرا وەدەسهاوردن پیشکەفتن وەرەو کیشانەوەی هیزەیل ئیسرائیلی لە باشوور وڵاتەگە.

خولە نووەگە لە گفتوگۆیل دۊای جویلەیل دیپلۆماسی تێد کە واشنتۆن سەرکردایەتییان کەێد لەوەهت دەسکردن جەنگ ناوەین ئیسرائیل و "حزبولڵا" لە 2 مارس گوزەشتە، و وەردەوام بۊن لەبان ناڕەزاییەیل حزبولڵا، کە دۊنێد گوشار ئیرانی لەبان ویلایەتە یەکگرتگەیل تاکە رییە ئەرا کووتاییهاوردن وە جەنگ و زامنکردن کیشانەوەی ئیسرائیلی.

ئیران داوای ئەوە کرد کە کووتاییهاوردن وە جەنگ لە لوبنان بەشیگ بوود لە یاداشت لەیەکفامستن وەختانە وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل لە مانگ گوزەشتە ئیمزای کردۊد، بەڵکم دووارە دەسکردن جەنگ ناوەین واشنتۆن و تاران لە هەفتەی گوزەشتە بۊیە هوکار لەقین ئەو رێککەفتنە.

هیزەیل ئیسرائیلی هێمان کۆنترۆڵ ئەو ناوچە کەن کە وە "ناوچەی ئارام" ناوی بەن، کە دریژەو بوود ئەرا نزیکەی 10 کیلۆمەتر لەناو خاک لوبنان وە هاوتەریب سنوورەیل، لە وەختیگ تەلئەبیب ئۊشێد ئی ناوچە ئەرا مقیەتیکردن نیشتەجیەیل باکووری لە پەلامارەیل "حزبڵڵا" خوازیاگە.

گردەوبوینیگ کە لە واشنتۆن لە 26 یۆنیۆ/ حوزەیران گوزەشتە کریا بۊیە هوکار رێککەفتنیگ کە دەق لەبان کووتاییهاوردن جەنگ لە لوبنان، و ماڵین چەک لە گرووپەیل چەکدار دەێد، وە دەسنشانکردن ئاشکرا ئەرا "حزبولڵا"، وەگەرد بڵاوکردن هیزەیل لوبنانی لە باشوور، و دەسکردن وە کیشانەوەی کەمکەم هیزەیل ئیسرائیلی.