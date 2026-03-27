لوبنان.. کوشیان و زەخمداربوین زیاتر لە ١٢٤ کەس وە پەلامارەیل ئسرائیل

شەفەق نیوز - بەیروت

لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە، 24 کەس کوشیانە و زیاتر لە 100 کەس ترەک زەخمدار بوینە، وە مدوو پەلامارەیل ئاسمانی ئسرائیل ئەرا بان لوبنان.

سەرچەمەیل مەیدانی و سەربازی خەوەردان کە جەنگ و وەردەوەردە لە رووبەری سفر لە ناوەبن هیزەیل حزبلڵڵا و سوپای ئسرائیل لە ناوچەیل (قەنتەرە، دێر سریان، بێت لیف و خەیام) دەسوەپی کردگە، بیجگە لە ناوچەیل "ناقوورە" و "عەلما شەعب" لە باشوور لوبنان.

هەرلیوا، هیزەیل ئسرائیل وەردەوامن لە پەلاماردان ناوچەیل جیاجیا لە باشوور، و لە سەعاتەیل دویایی شوونەیل (مەنسووری، نەبتیە، کەفەر ڕەمان و حەبووش) کردنە ئامانج.

وەپەی سەرچەمەیل، پەلاماریگ ئسرائیلی ماڵێگ لە ناوچەی حانین کردیەسە ئامانج، و یەکیگ ترەکیش باڵەخانەیگ نزیک ناوچەی قلێلە، یەیش وەگەرد تووپواران ئاوایەیل قورای لە کەرت خوەرئاوای باشوور لوبنان.

لە وەرانوەر ئەوە، حزبولڵا لە چەن بەیاننامەیگ ک دویای نیمەڕەو راگەیان کە چەن چالاکییگ ئەنجام داگە، لە ناویان: پەلاماردان گردەوبوین سەربازەیل و ماشینەیل سوپای ئیسرائیل لە ناوچەی قەنتەرە وە چەن مووشەکیگ، و نواگیریکردن هیزیگ ئیسرائیلی کە تواست وەرەو نوا باێد لە خوەرھەڵات بێت لیف.

هەرلیوا چالاکییەیل حزبولڵا پەلاماردان گردەوبوین سوپای ئسرائیل نزیک قەورسان قەنتەرە و کوڵەم ناوچەی دەبل وە مووشەک، و تەقانن بومبەیل دانریاگ وە ماشینە و سەربازەیل ئیسرائیل ک تواستن وەرەو ری تەیبە-قەنتەرە بانە ناو، وەگەرد تەقانن مین وە ماشینەیل سوپا لە دێر سریان، کە لەناوی زوور هاوریا کە زەخمدار و کوشیان بویە.

هەر لە ناو بەیاننامەیل حزبەگە هاتگە ک: کەمپ کریات شمۆنە دوو جار وە مووشەک پەلامار دریاس, و تانکیگ مێرکاڤا لە باشوور خوەرئاوای ناوچەی بایادە وە مووشەکیگ لەلی دریا.