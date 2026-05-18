لوبنان.. گورزەیل ئیسرائیلی وەردەوامە و حزبولڵا وە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان شوین و ئامێرەیل کەێدە ئامانج

شەفەق نیوز - بەیرووت

باشوور لوبنان، ئمڕوو دوشەممە، ئاڵووزییگ مەیدانی هاوبەش وەخوەی دی، لەناوەین سوپای ئیسرائیلی و حزبولڵا، کە گورزەیل ئیسرائیلی وەردەوام لەبان چەن ناوچەیگ لەخوەی گرد، لە وەرانوەر پەلامارەیلیگ کە حزبەگە جیوەجیکردنیان راگەیان لە ری فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان و مووشەک.

میدیایەیل راگەیانن عەرەبی خەوەردان کە سوپای ئیسرائیلی گورزەیلیگ وەشان کە ناوچەیلیگ لە قەزای سووڕ، و دەورگرد شارۆچکەیل عەین بەعال، حارووف، دێر عامس، حەناویە، و دەبعال لە باشوور لوبنان کردنە ئامانج.

لە وەرانوەر ئەوە، حزبولڵا، لە بەیاننامەیل جیاجیایگ، ئامانجگردن سەکوویگ گومەزی ئاسنین سەروە سوپای ئیسرائیلی لە سەربازگەی دارستانەیل جەلیل وە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان راگەیان.

هەرلیوا، حزبەگە ئامانجگردن ئامێریگ پەیوەندییەیل ئیسرائیلی لە خەلەت راج لە ناوچەی دێر سریان راگەیان، بیجگە لە شۆفڵيگ ئیسرائیلی لەلای ریڕەو چەمەگە لە کەنارەیل خود ناوچەگە، لە ری فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان راگەیان.

لەلای خوەییش، میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی خەوەر دان لە ژنەفتن دەنگ رممەی تەقینەوەیل لە ناوچەی جەلیل باڵا، لە وەختیگ کەناڵ 14ی ئیسرائیلی دیاری کرد کە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان کەفتیەسە دیم ئیسرائیلی لە سنوورەیل وەگەرد لوبنان وەبی وەکارخستن فیکەی هوشداری.

هەرلیوا، میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی وتن: وەرگرییە ئاسمانییەیل نواگیری مووشەکیگ کردنە کە لە باشوور لوبنانەو وەشیانە، لە وەختیگ مووشەکیگ ترەک لە ناوچەیگ واز کەفتە خوار.

لە وەخت وسانن تەقەکردنەو، ئیسرائیل وەردەوامە لە وەشانن گورزەیلیگ کە ئۊشێد حزبولڵا کەێدە ئامانج، بیجگە لە ئۆپەراسیۆنەیل تەقانن و ویرانکردن لە ناوچە سنوورییەیل، وەگەرد وەردەوامبوین هوشدارییەیل چووڵکردن کە بڕیگ جار دریژەو بوود ئەرا ناوچەیل دۊر لە کڕە سنوورییەگە.

ویلایەتە یەکگرتگەیل لەی دۊاییە دریژەوکردن وسانن تەقەکردن ئەرا ماوەی 45 رووژ راگەیان، دۊای گفتوگۆەیل لە واشنتۆن لەناوەین لوبنان و ئیسرائیل، لە وەختیگ حزبولڵا دانوسەنین راستەوخۆ لەناوەین هەردوگ لایەن رەت کەێد.