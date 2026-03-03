‏لوبنان.. نزیکەی 300 کوشیان و رەخمداری لە گورزە کۆتایەیل ئیسرائیل

2026-03-03T16:21:03+00:00

شەفەق نیوز ـ بەیروت

‏وەزارەت تەندروسی لوبنان، ئمڕوو سێشەممە، ئامار قوربانیەل پەلامارەیل ئیسرائیل وەبان باشوور وڵاتەگە راگەیان کە 286 کوشیان و زەخمدار توومارکریاس.

‏قەکەر وەزارەتەگە لە بەیانیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ راگەیان "پەلامارەیل بوینەسە مدوو کوشیان وەلای کەم 40 کەس و زەخمداری 246 کەس وە گورزەیل ئیسرائیل کە رووژ دووشەممە و سێشەممە وشانیەسێ".

‏دیاریکرد "هەڵەیگ تەکنیکی لە پشت راگەیانن دوەکەی وەزارەتەگە بوی، کە شمارەی کوشیاگەیل رەسیە 52 کەس".

‏ نەتەوە یەکگرتگەیل رووژ سێشەممە، راگەیان،  وە مدوو ئۆپراسیۆنەیل سەربازی و بۆردمانەیل ئیسرائیل وەبان ناوچە جیاوازەیل  وەتایبەت لە باشوور وڵات و کوچەی "زاحیەی باشوور" بەیروت، لاێ کەم 31 هەزار کەس ئاوارە بوین.

