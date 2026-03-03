لوبنان.. نزیکەی 300 کوشیان و رەخمداری لە گورزە کۆتایەیل ئیسرائیل
شەفەق نیوز ـ بەیروت
وەزارەت تەندروسی لوبنان، ئمڕوو سێشەممە، ئامار قوربانیەل پەلامارەیل ئیسرائیل وەبان باشوور وڵاتەگە راگەیان کە 286 کوشیان و زەخمدار توومارکریاس.
قەکەر وەزارەتەگە لە بەیانیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ راگەیان "پەلامارەیل بوینەسە مدوو کوشیان وەلای کەم 40 کەس و زەخمداری 246 کەس وە گورزەیل ئیسرائیل کە رووژ دووشەممە و سێشەممە وشانیەسێ".
دیاریکرد "هەڵەیگ تەکنیکی لە پشت راگەیانن دوەکەی وەزارەتەگە بوی، کە شمارەی کوشیاگەیل رەسیە 52 کەس".
نەتەوە یەکگرتگەیل رووژ سێشەممە، راگەیان، وە مدوو ئۆپراسیۆنەیل سەربازی و بۆردمانەیل ئیسرائیل وەبان ناوچە جیاوازەیل وەتایبەت لە باشوور وڵات و کوچەی "زاحیەی باشوور" بەیروت، لاێ کەم 31 هەزار کەس ئاوارە بوین.