لوبنان.. پەلامارەیل ئیسرائیلی وەردەوام و گورزەیل تووخانەیی لەبان باشوور

شەفەق نیوز - بەیرووت

سوپای ئیسرائیلی، رووژ شەممە، پەلامارە ئاسمانییەیل و گورزەیل تووپ لەبان ناوچەیلیگ جیاجیا لە باشوور لوبنان خەسەو کرد، وە ئامانجگردن شمارەیگ لە ناوچەیل لە هەردگ پارێزگای نەبەتیە و سوور.

میدیایەیل راگەیانن خەوەردان کە پەلامارەیل تووپ ئیسرائیلی دەورگرد ناوچەیل کەفەرتبنیت و نەبەتیەی فەوقا و حارووف لە باشوور لوبنان کردە ئامانج.

وتنیش: دوو پەلامار ئیسرائیلی دەورگرد هەردگ شارۆچکەی کەفرا و حەداثا کردنە ئامانج، لە وەختیگ شارۆچکەی نەبەتیەی فەوقا سێ پەلامار وەخوەی دی کە فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل ئیسرائیلی لە ماوەی سەعاتەیل رووژ جیوەجییان کردن.

دیاری کردن کە فرۆکەیگ بێفڕۆکەوان ئیسرائیلی پەلاماریگ لەبان شارۆچکەی بورج رەحاڵ ئەنجام دا، و دۊای ئەوە پەلاماریگ ترەک لەبان شارۆچکەی مەنسووری لە قەزای سوور هات.

هەرلیوا، پەلامارە ئیسرائیلییەیل رەسینە ناوچەی ئەرنوون و دەورگرد شار نەبەتیە، وەگەرد ئامانجگردن هەردگ شارۆچکەی کەفەڕومان و مەجدەل سڵم وە پەلامارەیلیگ ئاسمانی ترەک.

لە وەختیگ دۊاتر، پەیامنێرەیل رووژنامەوانی خەوەردان، کە پەلاماریگ ئیسرائیلی ناوچەی ئەرزوون کردە ئامانج، و دۊای ئەوە پەلاماریگ ترەک لەبان ناوچەی جەنناتا لە باشوور لوبنان هات.

سوپای ئیسرائیلی، شەوەکی شەممە، هوشدارییگ پەلە ئەرا چووڵکردن داگە دانیشتگەیل 9 ناوچە لە باشوور لوبنان و دۊرکەفتن ئەرا دویرییگ کە لە یەک کیلۆمەتر کەمتر نەوود، و ئەوەیش هاوەخت وەگەرد گورزەیلیگ ئاسمانی کە لە چەن سەعاتیگەو لەوەرە جیوەجی کریەین.

هوشداری سوپای ئیسرائیلی، ئەو دانیشتگەیلە لە لوبنان گردەو کە لەی ناوچە و ئاوایەیلە هەن: تەیر دوببا، عەباسیە، بورج رەحاڵ، مەعرووب، باریش، ئەرزوون، جەنناتا (سوور)، زەراریە، عەین بەعال.

وەگورەی بەیاننامەی سوپای ئیسرائیلی: پەلامارەیل لە باشوور لوبنان جیوەجی کریەین لە ژیر رووشنایی پێشێلکارییەیل حزبولڵا ئەرا رێککەفتن وەسانن تەقەکردن.

سوپای ئیسرائیلی دووپات کرد کە پەلامار زیاتر لە 85 ژیرخان سەروە حزبولڵا داگە لە چەن ناوچەیگ لە لوبنان، لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە.