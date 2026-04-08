لوبنان.. سەدان قوربانی وە گورزەیل ئیسرائیل و کوشتن "سادق نابولسی"

لوبنان، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کەفتن سەدان قوربانی لە ئەنجام گورزەیل سەخت ئیسرائیل لەبانی لە نیمەڕو ئمڕووەو، وەگەرد کوشتن سەرکردە لە حزبولڵا سادق نابولسی.

راکان ناسرەدین، وەزیر تەندروسی لوبنانی وت: سەدان کەس لەناوەین کوشیاگ و زەخمدار لە ناوچەیل جیاجیای لوبنان هەس لە ئەنجام گورزەیل ئیسرائیلی.

وتیش: خەسەخانەیل پڕ بوینە لە قوربانییەیل.

هەرلیوا خەوەرەیلیگ بڵاو کریان کە شمارەی کوشیاگەیل تا ئیسە، رەسیەسە زیاتر لە 300، وەگەرد سەدان زەخمدار.

هوشدارییەیل وە دەنگەورەکەر لە باڵیۆزخانەی ئەمریکی لە ناوچەی عەوکەر لە خوەرهەڵات بەیرووت دەرچگن.

خاچ سوور راگەیان کە ئیسە خەسەخانەیل بەیرووت لە بیمارەیل چۆڵ کەێد تا شوین زەخمدارەیل ئەو گورزەیلە لەناویان بوودەو.

وەرانوەر ئەوە، تیرۆرکردن "شێخ سادق نابولسی" برای محمد عەفیف قسەکەر وەرین حزبولڵا دووپات کریا.