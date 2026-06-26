لوبنان.. سوپای ئیسرائیلی زەخمداربۊن 4 سەرباز لە دەرئەنجام رویوەڕویبوین چەکداری راگەیەنێد

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس

سوپای ئیسرائیلی، ئمڕوو جمعە، زەخمداربۊن دوو ئەفسەر و دوو سەرباز لە دەرئەنجام رویوەڕویبوین وەگەرد چەکدارەیل لە باشوور لوبنان راگەیان.

بەیاننامەی سوپاگە خەوەرداد، کە گشت زەخمدارەیل ئەرا یەکیگ لە خەسەخانەیل بریانە ئەرا وەرگردن چارەسەر پزیشکی، لە وەختیگ خیزانەیلیان لەباوەت رویداوەگە ئاگادار کریانە.

سوپای ئیسرائیلی ئیوارەی دۊکە پەنجشەممە راگەیانۊد، کە توەنستگە 6 ئەندام لە "حزبولڵا" لە دوو ناوچەی جیاواز لە باشوور لوبنان بکوشێد.

وەپای ئەو بەیاننامە کە لە سوپای ئیسرائیلی دەرچگە، ئەو هیزەیلە کە لە ناوچەی زوتەر خوەرهەڵاتی کار کەن توەنستنە شوین پەنج چەکدار لە حزبولڵا دەسنشان بکەن کە هەڕەشەیگ بۊن لەبان ئەو هیزە ئیسرائیلییەیلە کە لە ناوچەی ئەمنی ئامادەن.

سوپای ئیسرائیلی دووپات کرد کە هیزەیلی وەردەوام بوون لە کارکردن لە ناوچەی بەرزاییەیل عەلی تاهیر، و ری نیەنە ئەندامەیل حزبولڵا لەو تووڕ تونێلەیل ژیر زەویە دەرچن کە وەکاریان تیەرن.