لوبنان.. سوپای ئیسرائیل بڕیگ لە بینایەیل حزبولڵا رمنێد

شەفق نيوز- بەيروت

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنیگ سەربازی لە باشوور لوبنان راگەیان، بویە مدوو رمانن بڕیگ لە بینایەیل حزبولڵا.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: هیزەیل لیوای 769 ئۆپراسیۆنیگ لە ئاوای حولای باشوور جیوەجی کرد، کە بڕیگ بینا تەقانەو، دویای دڵنیابوین لە وەکارهاوردنیان ئەرا کارەیلیگ سەربازی.

وتیش: ئەو هیزەیلە، لە مانگ گوزەشتە چالاکی مەیدانی لە خود ناوچە جیوەجی کرد، لەناوی توەنس ئامرازەیل جەنگ و بومبەیل لەناو بەشیگ لەو بینایەیلە روانگە بکەێد.

سوپای ئیسرائیل وتیش: ئیجویرە بینایەیلیگ لەو ناوە شکاننە ئەرا رێککەفتن ناوەین ئیسرائیل و لوبنان، لە دەسنشانکردن ئەرا لەیەکفامستنەیل ئەمنی کە کۆنتڕوڵ سنوور ناوەین دوو لایەن کەێد.

لە کۆتایی بەیاننامەگە وتیش: ئی ئۆپراسیۆنڵ لە چوارچیوەی وەرگریکردن شەرعی لە ئاسایش و هاوڵاتیەیل ئیسرائیل تیەێد.