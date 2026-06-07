لوبنان.. ئیسرائیل چوودە ناو ناوچەیل نزیک نەبەتیە و هەڕەشەی پەلاماردان گەوراترین شوینەیل حزبولڵا دەێد

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

سەرچەوەیل ئیسرائیلی، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرای دەسکردن سوپای ئیسرائیلی وە جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنەیل زەمینی سنووردار لە دەورگرد شار نەبەتیە لە باشوور لوبنان کردن.

ماڵپەڕ "واڵا"ی عیبری لە سەرچەوەیل سەربازییەو وت کە فەرماندەیی ناوچەی باکوور پاڵپشتی فراوانکردن ئۆپەراسیۆنەیل ئامانجگردن ژیرخانە سەربازییەیل سەروە حزبولڵا لە دەورگرد نەبەتیە کەێد، کە وە یەکیگ لە دیارترین شوینەیل حزبەگە لە باشوور لوبنان دانریەێد.

وەگەرد یە، سوپای ئیسرائیلی راگەیان لە نواگیریکردن دوو موشەک کە لە خاک لوبنانەو وەرەو باکوور ئیسرائیل وەشیانە، دۊای کاراکردن زەنگەیل هوشداری لە هەردوگ ناوچەی یەفتاح و رامۆت نەفتالی.

لە پیشهاتیگ ترەک، سوپای ئیسرائیلی هوشداری چوڵکردن ئەرا دانیشتووەیل ناوچەیل لە شار سوور و شمارەیگ لە گەڕەک و کەمپەیل دەورگردی دەرکرد، وە داواکردن لە مەدەنییەیل ئەرا چووڵکردنیان.

لە وەرانوەر ئەوە، حزبولڵا راگەیان لە جیوەجیکردن زنجیرەیگ لە ئۆپەراسیۆنەیل کە گردەوبۊن و ئامێرەیل هیزە ئیسرائیلییەیل لە ناقوورە و دەورگرد یەحمەر شەقیف و حەداثا کردەسە ئامانج، وە دووپاتکردن لە وەدیهاوردن زەخمدارەیل لەناو رزەیل هقزە ئامانجدارەیل.

و لە وەختیگ گوزەشتە لە شەوەکی ئمڕوو، کەسیگ کوشیا و هەفت کەس ترەک زەخمدار بۊن، لە پەلاماریگ چەکداری کە چەن شوینیگ لە ناوڕاس ئیسرائیل کردە ئامانج، لە مەوقەیگ دەزگایەیل ئەمنی ئیسرائیلی راگەیانن لە جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن فراوانیگ ئەرا پەیاکردن گومانلیکریاگەیل ترەک.