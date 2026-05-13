لوبنان.. حزبولڵا وە درۆنەیل پەلامار دەێد و ئیسرائیل گورزەیلی فراوانەو کەێد

شەفەق نیوز - بەیروت

حزبولڵای لوبنانی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لە ئامانجگردن هیزە ئیسرائیلییەیل وە چەن ئۆپەراسیۆنیگ لە باشوور لوبنان، لە وەختیگ دەسەڵاتەیل لوبنانی دووپات لە کوشیان نزیکەی 3000 هاووڵاتی کەن لە وەخت دەسکردن جەنگەو لە سەرەتای ئازار / مارس گوزەشتە.

حزبولڵا، لە بەیاننامەیگ وت: "وە فرۆکەیل بێفڕۆکەوان ماشینیگ هەڵگر سەربازەیل ئەرا دوژمن ئیسرائیلی لە شار بنت جوبەیل کردیمنە ئامانج و زەخمدارییگ وەدەس هاوردیمن، هەرلیوا بومبیگ دانریاگ وە هیزیگ ئیسرائیلی تەقانیمنەو کە تەقەلا چگن وەرەو ناو دا لە رەشاف ئەرا دەورگرد ناوچەی حەداثا، وەگەرد ئەندامەیلی پەلامار دایمن.

وتیش: ئەندامەیلی وە درۆنیگ، نانکیگ مێرکافای ئیسرائیلی لە ناوچەی عەیناتا لە باشوور لوبنان کردنەسە ئامانج، و زەخمدارییگ وەدەس هاوردنە.

لەی باوەتەو، میدیایەیل راگەیانن عیبری، خەوەردان کە هیزەیل ئیسرائیل پەلامارەیلیگ لەبان هەردوگ ناوچەی عەیتا ئەلجەبەل و کەفەرحەتا لە باشوور لوبنان جیوەجی کردنە.

لە وەختیگ ماڵپەڕەیل ئیسرائیلی دووپات کردن کە سەرۆک وەزیرەیل بنیامین نەتانیاهۆ، ئمڕوو، گفتوگۆەیل وەگەرد سەرکردەیل ئەمنی کەێد لە باوەت رەفتارکردن وەگەرد هەڕەشەی فرۆکەیل بێفڕۆکەوان سەروە حزبولڵا.

لەلای خوەییش، وەزارەت تەندروسی لوبنانی باس کوشیان 3 کەس وە پەلامارەیل ئیسرائیلی کردن کە ماشینەیلیگ لە ناوچەی ئەلمەعلیە و شعەیتیە و ناقوورە کردنەسە ئامانج.

لە باوەت ئامار قوربانییەیل جەنگەگە، وەزارەتەگە خەوەردا لە کوشیان 2896 کەس و زەخمداربوین 8824 کەس ترەک لە ئەنجام دەستدرویژی ئیسرائیلی لەبان وڵاتەگە لە 2 ئازار / مارس گوزەشتەو.

لەلای خوەییش، رووژنامەی واشنتۆن پۆست لەزوان وەرپرسیگ سەربازی ئیسرائیلی وت: درۆنەیل حزبولڵا رخداری دروس کەن کە هیمان ئیمە خوەمان وەگەردی گونجنێمین.

سوپای ئیسرائیلی، دۊکە سێشەممە، راگەیان لە جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنەیل سەربازی لە باکوور چەم لیتانی لە باشوور لوبنان، هاوەخت وەگەرد هوشدارییەیل چووڵکردن ناوچەیلیگ باشووری، لەناو نشانەیل ئامادەکاری ئەرا فراوانکردن بازنەی جەنگ وەگەرد حزبولڵا.

سوپای ئیسرائیلی، لە بەیاننامەیگ وت: هوشدارییگ پەلە ئەرا دانیشتگەیل ناوچەیل ئەرزوون و تەیر دبا و بازووریە و حۆش لە باشوور لوبنان کردگە، جویر ئامادەکارییگ ئەرا پەلاماردان شوینەیلیگ کە وت: ئەوانە سەروە حزبولڵان.

لە کوتایی بەیاننامەگەی وت: چەک ئاسمانی ئیسرائیلی، لە وەخت دەسکردن لەیەکفامستن لەبان وسانن تەقەکردن، زیاتر لە 1100 پەلامار جیوەجی کردگە کە شوینەیل حزبەگە کردیەسە ئامانج، وە دووپات کرد لە کوشیان زیاتر لە 350 ئەندامی لە ماوەی گوزەشتە.