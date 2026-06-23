لوبنان ئاماریگ نوو ئەرا بەرزەوبۊن پەلامارەیل ئیسرائیل راگەیەنێد

شەفەق نیوز - بەیرووت

وەزارەت تەندروسی لوبنانی، ئیوارەی سێشەممە، خەوەرداد لە کوشیان 4192 کەس و زەخمداربۊن 12171 ترەک وە ئامار بەرزەوبۊن پەلامارەیل ئیسرائیل لەبان وڵاتەگە لە 2 ئازار گوزەشتەو.

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، دوو کەس وە گولەی سوپای ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان کوشیان، وەپای ئەوەگ ئاژانس نیشتمانی ئەرا راگەیانن فەرمی خەوەری داد، هەرچەن داوەزیان گەورەیگ لە ئاست پەلامارەیل ئیسرائیلی و جەنگ لەناوەین ئیسرائیل و حزبولڵا لە شەممەی گوزەشتەو بۊە.

لە لای خوەیەو، حزبولڵا لە بەیاننامەیگ دیاری کرد کە هیزەیل ئیسرائیلی تەقە لە مەدەنییەیل کردنە لە باشوور لوبنان، لە رووژ سێشەممە، و ئی رویداوە نۊنەرایەتی "پێشێلکارییگ ئاشکرا ئەرا وسانن تەقەکردن" کەێد.

لە وەرانەور ئەوە، سوپای ئیسرائیلی راگەیان کە "شانەیگ لە تێکدەرەیل" لە باشوور لوبنان کردنەسە ئامانج.

یەیش لە وەختیگ تیەێد کە خول پەنجەم لە دانوسەنینەیل ناوەین لوبنان و ئیسرائیل وە هەردوگ بەش ئەمنی و سیاسیی لە بارەگای وەزارەت دەیشت ئەمریکی لە واشنتۆن دەس وەپی کرد.

لوبنان و ئیسرائیل لە ماوەی خول وەرین لە دانوسەنینەیل رێک کەفتن لەبان جیوەجیکردن وسانن تەقەکردن، هەرلیوا هەردوگ لایەنەگە رێک کەفتن لەبان پەلەکردن لە دروسکردن ناوچەیل ئەزموونی کە هیزە چەکدارەیل لوبنانی کۆنترۆڵ لەبان زەوییەیلی بگرنە دەس، وەگەرد دۊرخستن گشت لایەنە چەکدارەیل کە سەروە دەوڵەت نین.

لە لای خوەیەو، جۆزێف عۆن، سەرۆک لوبنانی دۊای نیمەڕوو ئمڕوو، سەرۆکایەتی گردەوبوینیگ کرد کە فەرماندەی سوپا عیماد رۆدۆلف هێکل و ئەندامەیل تیم سڵاکاری یاوەریی دانوسەنینەیل لوبنانی-ئەمریکی- ئیسرائیلی لە واشنتۆن لەناوی ئامادە بۊن، ئەوەیش ئەرا شۊنگیری باسکردنەیل گردەوبوین شاند دیپلۆماسی لوبنان و سەربازی لە خول پەنجەم لە دانوسەنینەیل.

لەی چوارچیوە، عۆن دووپات کرد کە پەرەسەنینەیل رووژەیل گوزەشتە راسی وژاردەی ئیمە چەسپان لە چگن وەرەو دانوسەنین، چۊنکە تاکە رییگ پەسەندکریاگە لەبان ئاست گشت جەهان ئەرا ودیهاوردن ئامانجە نیشتمانییەیل و گلەوداین گشت مافەیل.

وتیش: ئمڕوو چگیمن، و لە هەردوگ رووژ ئایندەیش، وەرەو خولیگ نوو کە ئومسد دیریمن یەکلاییکەر بوود لەبان ری جیوەجیکردن ئەوەگ خوازیمن کە خاسە ئەرا نیشتمان و گەلەگەمان، و ئی خاسییە لە گلەوداین سەروەری لوبنان وە تەواوی لەبان هەر دەنکە خاکیگ و چەسپانن دەسەڵات دەوڵەت لەبان گشت زەوییەگەمان دۊنیەمن.