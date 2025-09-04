ئەلمانیا.. زەخمداری چەن کەسیگ وە مدوو کردەوەی تلانن لە بەرلین

شەفەق نیوز ــ پەرلین

دەزگا راگەیاننەیل ئەڵمانیا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردان لە زەخمداری چەن کەسیگ لەناویان مناڵیش هەس وە کردەوەیگ تلانن لە بەرلینی پایتەخت.

رووژنامەی "بیلد" ئەڵمانی راگەیان رانندەگە لەیەکەودایە وەرد کۆمەڵیگ مەردم لە پەرلین، وەرجە ئەوەگ دەسگیربکرێد.

پەلاماریگ لەری وەکارهاوردن ماشین و تلانن کۆمەڵە کەسیگ دوارەوبوون لە ئەلمانیا، لە مانگ ئازار 2025 ماشینیگ لەێەکەودا وەرد مەردم لە شار مانهایم خوەرئاوای وڵاتەگە، بویە مدوو کوشیان دوو کەس و زەخمداری کەسەیل ترەک.

لەنیمەی مانگ شوبات وەرین پیایگ کۆمەڵیگ لە خوەنیشاندەرەیل تلان لە میونشن، بویە مدوو مردن ژنیگ و دویەتەگەی و زەخمداری نزیکەی 40 کەس.