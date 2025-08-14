ئیلام پلەی پەیمانەیی توومارکەێد وە رەدبوین 270 هەزار گەشتیار لە رووژیگ
شەفەق نیوز ـ ئیلام
پارێزگار ئیلام، ئەحمەد کەرەمی راگەیان شمارەی پەیمانەی بی وینەیگ توومارکردنە وە توومارکردن 270 هزار رەدبوین لەماوەی 24 ساعەت لەری دەروازەی مێهران سنووری، و کاروانەیل زیارەتکەرەیل چلەی ئیمام حسێن رەسیەس ئەرا لوتکە.
کەرەمی وت، ئامادەکاری ئەرا وەرز زیارەت وەرجە مانگیگ دەسوەپی کردیە لەری گردەوبوین رێکخریاگەیل لیژنەی چلە لە پارێزگاگە وە بەشداری لیژنەی تایوەت، وەرد لایەن هەماهەنگی دبلۆماسی گورجیگ وەرد پارێزگایەیل عراق.
وتیش؛ ئیلام جویر دەروازەی مەزارگەیل پیرۆزە، توانای تایوەت دیرێد لە وەرگردن زیاتر لە 3.5 ملیۆن زیارەتکەر لە وەخت چلە، دیاریکرد، هامشووکردن لەی سنوورە تەنیا وەی بوونە سنووردار نییە، دیاریکرد، وەپای ئەوەگ ساڵانە زیاتر لە 8 ملیۆن سەردانکەر وەخوەی دوینێد وە تێکرای مانگانە 500 هەزار رەدبوین.
ئاشکرایکرد، مەراسیم تاسوعا و عاشورا و چلەی ئمساڵ وە ئارامی وەڕیوەچوود وەبی توومارکردن رویداو، وتیش شمارەی ئەو کەسەیل رەدبوین لە رووژەیل چلە 210 هەزار کەس رووژانە زیاترە، و لە ماوەی ئێ دوو رووژ لەدویای یەکە زیاتر بویە لە 250 هەزار و شمارەی وەرین شکان کە 240 هەزار زیاتر بوی.
دووپاتکرد، لەماوەی بیس و چوار ساعەت 270 هەزار کەس رەدبویە، کە بەرزترینە لە مێژوو دەروازەی مێهران.