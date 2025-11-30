پەلامار هاککەر ئیرانی وەبان ئەندازیارەیل گەوری ئەتۆمی ئیسرائیل وە "گوڵ" و نامەی هەڕەشە

‏

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏کۆمەڵیگ هاککەر ئیرانی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا دەسیان رەسیەس وە ماشین زانای ئەتۆمی ئیسرائیلی ئیسحاق گیرتز، چەپگە گول و نامەی هەڕەشە ئەرای وەجیهیشتنە.

‏ئاژانس شەخەوەری ئیرانی "ئیسنا" ئاشکرایکرد "کۆمەڵیگ هاککەر هویردەکاری دکتۆر ئیسحاق غیرتز گەورە ئەندازیار ئەتۆمی ئیسرائیلی دەسیان کەفتیە لە ری دزەکردن ئەرا سیستەم سەنتەر سووریک ئەرا توێژینەوەی ئەتۆمی سەر وە رژێم.".

‏کۆمەڵەگە نامەی هەەڕەشە وەبان پلاتفۆرم "تلیگرام" ئەرا جەهان بڵاوکردنە و لەناوی هاتیە؛" دویەشەو چەپگە گوڵیگ لەلیمان وەرگردی، چشتیگ بی زەردبوی ئەرا یەکەم دیدار، باوجی هەس وە قورسایەگەی کردید، لێوا نییە؟ هەس وە ئەوەگ لە پشت چەپگە گوڵەگە بوی کردی، وەدەسەیلم هەڵیانگردم، وەرجە ئەوەگ دەرچەگە وازبکەێد گامەیل گومابوین".

‏وتیش: "خەوەر بە پیمان، ماشینەگەد چوینە؟ دەنگ تەقتەق سووکیگ ژنەفید هنای دەسگ دەرەگە گرید؟ ئایا ئەڵاجەوید هات؟".

‏هاککەرەیل ئیرانی دووپاتکردن: "لە جادەیلدان ریکەیمن، لە هەوادان هەناس کیشیمن، لە شوینەیلیگ وسیایمنە کە ریگەوەپی نەدریایە".

‏کۆمەڵەگە ئەرا سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل وت: "ئەرا سەرۆک وەزیرەیلد ئیە ئوشیمن :"کەمتر گرنگی وە کۆنترۆلکردن مەردم بڕیەێد زیاتر وە خواردنیان بیەێد، ئەو ورسگیە هەر ساعەتیگ لەژیر پا زیایەوبوود".