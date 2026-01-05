پەلامار نوویگ وەلایەن ئیسرائیل وەبان باشوور لوبنان
شەفەق نيوز- بەيروت
میدیایەیل راگەیانن لوبنانی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان کە درۆنیگ پەلامار ماشینیگ دا لەبان ری ناوچەی برێقع لە پارێزگای نەبەتیە لە باشوور لوبنان.
لەلای خوەییش، وەزارەت تەندروسی لوبنان زەخمداربوین دوو کەس وەو پەلامارە راگەیان.
تا ئیسە لایەنەیل حکومەتی هیچ زانیارییگ زیاتر لە ناسنامەی زەخمدارەیل یا مدووەیل پەلامارەگە دیاری نەکردنە، لە وەختیگ دەزگایەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە کەن.
دویەکە یەکشەممە، سوپای ئیسرائیل پەلاماردان ئەندامیگ حزبولڵا لە ناوچەی جمیجمە لە باشوور لوبنان راگەیان.