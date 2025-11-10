‏پەلاماریگ نوو ئیسرائیل وەبان ئاوایەیل قونەیترە لە سوریا

‏شەفەق نیوز ـ دیمەشق

‏سەرچەوەیگ سووری ماف مرۆڤ، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا هێزەیل ئیسرائیل تل ئەحمەر لە خوەرهەڵات ئاوای قونەیترەپەلاماردا وە گولە هاوەنەیل لەزەوی داگیرکریاگ جولان.

‏سەرچەوەگە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "هویچ کەلەمەداریگ مڕۆیی لە پەلامارداینەگە توومارنەکریاس، زەردەیل لە زەرەد مادی سنوورداربوینە لە شوین وەخوارکەفتن گولە هاوەنەگە، لە زنجیرە دەستێوەردانەیل سەربازی ئیسرایلی وەبان ئاوای قونەیترەی سنووری".

‏لە پیشهاتیگ پەیوەنیدار، دویەشەو یەکشەممە، چالاکیەیلگ توومارکریا کە ئۆپراسیۆنە ئەمنیەیل هێز ئیسرائیل جیوەجکردن لەناو زەوی خوەرئاوا لە ئاوای مەعریە کەفێدە ناوچەی حەوزیەرموک لە ئاوای درعا خوەراوا، دەسکریا وە کارەیل وشکنین لە ناوچەگە.

‏

‏