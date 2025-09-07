پەلاماریگ یەمەنی دەێد لە هۆڵ گەشتیارەیل لەناو فرۆکەخانەی رامۆن لە ئیسرائیل
شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس
دەزگای پەخشکردن ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە درۆنیگ لە یەمەنەو وەشیاس، داد لە هۆڵ گەشتیارەیل لەناو فرۆکەخانەی رامۆن لە نەقەب.
کەناڵ 14ی ئیسرائیلی وت: دەسەڵاتەیل هیزەیلیگ و تیمەیل وەرگری شارستانی ئەرا فڕوکەخانەی رامۆن کلکردن.
سایت "واينت" وت: سوپای ئیسرائیل لێکۆڵینەوە کەێد لە ڕلگامارییگ لە کەفتن درۆنیگ لە فرۆکەخانەی رامۆن لە دووڵ عەربە، و لە ئەنجام ئەوە نیشتنەوە و باڵگردن لە فڕوکەخانەگە وسیا، و دەزگای فڕۆکەخانەیل خەوەردان کە پاپچینەیل پەسا وەشکەین.
لەلاییگ ترەک، خەوەردیا لە زەخمداربوین کەسیگ وە پەراشە لەناو فڕوکەخانەی رامۆن.
وەرجەیە، سوپای ئیسرائیل نواگیریکردن 3 درۆزن راگەیان کە لە یەمەنەو وەشیاوێن.