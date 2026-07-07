پەلامار مووشەکی کەشتییگ غاز لە تەنگەی هورمز کەێدە ئامانج و ئیران راگەیەنێد: "گووش وە هوشدارییەیل نەیا"

شەفەق نیوز/ لەندەن/ واشنتۆن/ تاران

ناوچەی تەنگەی هورمز، ئمڕوو سێشەممە، ئاڵووزییگ ئەمنی وەرچەو وەخوەی دی لەشۊن وەرکەفتن کەشتییگ بازرگانی غاز وە پەلاماریگ مووشەکی کە بۊە هوکار هیزگردن ئاگریگ لەناوی، لەناو راپۆرتەیل ناودەوڵەتی و داننان فەرمی ئیرانی وە بۊنیان لەپشت رویداوەگە.

دەسەی پرۆسەیل بازرگانی دەریایی بەریتانی، راگەیان کە ئاگادارکردنیگ وەرگردگە لەباوەت رویداین رویداویگ دەریایی لە دۊری 8 میل دەریایی لە خوەرهەڵات ناوچەی "لیما" سەروە سوڵتاننشین عومان، و دووپات هیزگردن ئاگریگ لەناو کەشتییگ بازرگانی کرد لەئەنجام کردنەی ئامانج وە پارچەیگ نادیار لە وەخت رەدبوینی لە ناوچەگە.

لەی باوەتە، سەکوو "ئەکسیۆس" هەواڵگری ئەمریکی لە سەرچەوەیلیگ کە ناویان نەوردە وت کە ئیران لەلای کەمەو دوو مووشەک وەرەو ئەو کەشتییە بازرگانییەیلە وەشانیە کە لە تەنگەی هورمز رەد بۊنە.

لەلای خوەییشەو، راگەیانن فەرمی ئیرانی دووپات رویداین پەلامارەگە کرد، و دیاری کردنە ئامانجەگە دا وە سەرپیچیکردن کەشتییەگە ئەرا رێنماییەیل؛ و میدیایەیل راگەیانن سەروە تاران باس ئەوە کردن کە کەشتییگ بارهەڵگر غاز رۊوەڕۊ پەلاماریگ بۊ لە تەنگەی هورمز دۊای ئەوەگ گووش وە ئەو هوشدارییەیلە نەیا کە دەرچگنە لەلایەن هیزە دەریاییەیل ئیرانییەو.

تا ئیسە هیچ راپۆرتیگ فەرمی لەباوەت قەوارەی زەرەدەیل دارایی تەواو لە کەشتییەگە، یا رویداین زەرەدەیل گیانی ناوەین ئەندامەیل تیمەگەی نەڕەسیە، لە وەختیگ بازاڕ ئەمنی و نەفتی چەوەڕی لیکەفتەیل ئی ئاڵووزییە کەن لە یەکیگ لە گرنگترین رێڕەوە ئاوییە زینگەیلە ئەرا جەهان.