پەلاماریگ مووشەکی ئیرانی ئوردن کەێدە ئامانج
شەفەق نیوز - عەممان
میدیایەیل راگەیانن، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە کەفتن ناوچەی عەقەبە لە ئوردن وە وەر بومبوارانیگ ئیرانی.
وتنیش فیکەی هوشداری لە ئوردن کوتیا، دۊای ئەوەگ ئیران مووشەکەیلیگ وەرەو عەقەبە وەشان.
هەرلیوا سوپای ئیسرائیلی وت: وەرپەرچدانەوەیل لەبان ئیلات بۊە دۊای ئەوەگ ئیران مووشەکەیل وەرەو عەقەبە لە ئوردن وەشان، و ئەگەرە بڕیگ لە گولەیل ئیرانی لەبان عەقەبە بکەفێدە ناو ئیسرائیل.
هەرلیوا ئێزگەی سوپای ئیسرائیلی خەوەرداد، کە گومەزی ئاسنین وەرپەرچ پارچەیل مووشەکی دایەو کە ئەگەر بۊ بڕەسنە ئیلات.
دیاری کرد کە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی ئەمریکی وەرپەرچ مووشەکەیل ئیرانی دانەو کە وەرەو عەقەبە وەشیانە.
باڵیۆزخانەی ئەمریکی لە ئوردن، ئمڕوو یەکشەممە، داوا لە گشت هاووڵاتییەیل ئەمریکی کرد کە دویرەو بکەفن لە چگن وەرەو فڕۆکەخانەی عەقەبە یا بەندەرە دەریاییەگە.
و باڵیۆزخانەگە باس ئەوە کرد، کە وە تونی تەمەی هاووڵاتییەیل ئەمریکی کەێد کە وەرەو فڕۆکەخانەی عەقەبە یا بەندەر دەریاییەگە نەچن تا ئاگادارکردنیگ ترەک، و داوا لەلیان کرد وەردەوام بوون لە پابەندبۊن وە گشت رێنمایی و ئاراستە ئەمنییەیل لە دەسەڵاتەیل ئوردنییەو.