پەلاماریگ مووشەکی دووانی لە ئیران و لوبنانەو باکوور ئیسرائیل لەرزنێد
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
میدیایل راگەیانن ئیسرائیلی، ئمڕوو دوشەممە، باس لەوە کردن کە شەپوولەیل مووشەکی خەسیگ هاوەخت لە ئیران و لەلایەن حزبولڵاوە وەشیان، کە ناوچەیلیگ لە باکوور لەناوی حەیفا کردنە ئامانج، لە وەختیگ کە دەنگ رممەی تەقینەوەیەیل لە نزیک تەل ئەبیب شنەویا وە مدوو مووشەکەیلیگ کە لە لوبنانەو وەرەو ناوچەی نەتانیا وەشیان.
ئێزگەی سوپای ئیسرائیلی باس کرد، کە یەکیگ لەو مووشەکەیلە کە لە ئیرانەو تیەن سەر بووڵین هەڵگردگە، لە وەختیگ کە بەرەی ناوخۆیی ئیسرائیلی فراوانبوین بازنەی زەنگەیل هوشداری راگەیان تا ناوچەیل فراوانیگ لە باکوور وڵاتەگە بگرێدەو تا رەسێدە ناوچەی شارۆن لە باشوور حەیفا، وەگەرد داواکاریەیل ئەرا نیشتەجییەیل ئەرا چگن زویوەزوی وەرەو پەناگەیل.
میدیایەیل راگەیانن ترەک وتنیش: کەفتن یەکیگ لە مووشەکەیلە، بویە مدوو رمیان باڵەخانەیگ لە ناوچەی کریات لە باکوور ئیسرائیل، وەبی دەرچگن ئاماریگ کۆتایی ئەرا زەرەردەیل تا ئیسە، لە سای وەردەوامبوین کوتانەگە.