پەلاماریگ ئەمریکی رادیۆ و تەلەفزیۆن ئیرانی کردە ئامانج
شەفەق نیوز ـ تەهران
ئاژانس تەسنیم ئیرانی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە وە ئامانجگردن بەشەیلیگ لە دەسەی رادیۆ و تەلەفزیۆن وە گورز ئەمریکی.
ئاژانسەگە لە خەوەریگی وت: پەلامار بەشەیل دەسەی رادیۆ و تەلەفزیۆن ئیران دریایە.
وتیش "پەلامارەگە وە لایەن دوژمەنەیل ئەمریکی ئەنجام دریاس" دووپاتکرد؛ پەخش راستەوخوەی کەناڵەیل سروشتیە.
وڵاتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیسرائیل دویەکە شەممە، دەسکردنە جەنگ وەبان ئیران، سەرکردەیل باڵای ئیران کردنە ئامانج لە بان گشتیان عەلی خامنەیی رێبەری باڵا، و عەلی شەمخانی راوێژکار، وەرد سەرکردە سەربازییەیل جویر وەزیر وەرگری و فەرماندەی سوپای پاسداران، ئیەش لە ری سەدان پەلامار مووشەکی و درن خوەکوشی.