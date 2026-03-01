‏پەلاماریگ ئەمریکی رادیۆ و تەلەفزیۆن ئیرانی کردە ئامانج

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏ئاژانس تەسنیم ئیرانی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە وە ئامانجگردن بەشەیلیگ لە دەسەی رادیۆ و تەلەفزیۆن وە گورز ئەمریکی.

‏ئاژانسەگە لە خەوەریگی وت: پەلامار بەشەیل دەسەی رادیۆ و تەلەفزیۆن ئیران دریایە.

‏وتیش "پەلامارەگە وە لایەن دوژمەنەیل ئەمریکی ئەنجام دریاس" دووپاتکرد؛ پەخش راستەوخوەی کەناڵەیل سروشتیە.

‏وڵاتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیسرائیل دویەکە شەممە، دەسکردنە جەنگ وەبان ئیران، سەرکردەیل باڵای ئیران کردنە ئامانج لە بان گشتیان عەلی خامنەیی رێبەری باڵا، و عەلی شەمخانی راوێژکار، وەرد سەرکردە سەربازییەیل جویر وەزیر وەرگری و فەرماندەی سوپای پاسداران، ئیەش لە ری سەدان پەلامار مووشەکی و درن خوەکوشی.

