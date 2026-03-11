پەلامارەیل نوویگ لەلایەن ئیران وە مووشەک و درۆنەیل وەبان شوینەیلیگ ئەمریکی و ئیسرائیلی

شەفەق نيوز- تەهران

سوپای پاسداران و سوپای ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، جیوەجیکردن پەلامارەیل مووشەکی و درۆن وەبان شوینەیلیگ ئەمریکی و ئیسرائیلی لە ناوچەگە و ئیسرائیل راگەیان.

سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ وت: وە دوو مووشەک بویین سەربازی ئەمریکی لە ناوچەگە لەناودریا، وە دوو گورز مووشەکی سەخت و هاووەختلەللت سەربازگەی عدیری ئەرا کۆپتەرەیل لە کوەیت و شمارەی گەورەیگ لە سەربازەیل ئەمریکی کوشیان، و زیاتر لە 100 زەخمدار ئەرا خەسەخانەی جابر و موبارەک بریان.

هەرلیوا، سوپای ئیران راگەیان کە لە شەفەق ئمڕوو، چەن شوینیگ لەناو ئیسرائیل کریانە ئامانج، لەناویان بارەگای هەواڵگری سەربازی و یەکەی 8200.

وتیش: وە درۆنەیل پەلامار رادار (گرين باين) ئیسرائیلی و بینای فەرماندەیی ژیرئاویەیل لە سەربازگەی دەریاوانی حەیفا دریا.

دووپاتیش کرد کە پەلامارەیل وەبان ئامانجەیل ئیسرائیل وەردەوامن، و هیزەیل ئیران وەردەوامن لە وەرگریکردن لە زەوی و سەروەری خوەیان.