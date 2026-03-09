پەلامارەیل مووشەکی لە ئیران و لوبنانەو وەیەکەو.. و گورزەیل ئیسرائیل وەبان لوبنان

شەفەق نيوز- بەيروت/ تەهران

میدیایەیل راگەیانن، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە وەشیان مووشەکەیلیگ وەیەکەو لە ئیران و لوبنانەو وەرەو ئیسرائیل، وەگەرد بەرزەوبوین جەنگ لە ناوچەگە.

تەلەڤزیۆن فەرمی ئیران وەشانن شەپوول سێیەم لە مووشەکەیل ئیرانی راگەیان، لە وەختیگ سوپای ئیسرائیل وت: روانگەی وەشیان مووشەکەیلیگ لە لوبنان و ئیرانەو کردگە، کە فیکەی هوشداری لە ناوچەیل باکوور و جەلیل بانین و مورج ئیبن عامر و باشوور حەیفا کوتیا.

بەرەی ناوخوەیی ئیسرائیل وت: فیکەی هوشداری لە مسکاف عام لە جەلیل بانین دویای روانگەکردن مووشەکەیل کوتیا.

لە لوبنان، میدیایەیل راگەیانن ناوخوەیی وتن: تووپخانەی ئیسرائیل پەلامار شار خیام لە باشوور لوبنان دانە، و گورزەیل ئیسرائیل پەلامار بەرزاییەیل عەلی تاهر لە نەبەتیە دانە، و دەزگای قەرز حەسین سەروە حزبولڵا لە زاحیەی باشوور، لە وەختیگ وەرگری شارستانی توانست خانمیگ لەژیر رمیاگەیل بینایگ لە غازیە رزگار بکەێد لە دویای گورز ئیسرائیل.

لەلای خوەییش، حزبولڵا راگەیان کە وەڵام ئەو ئاگاداریە دا لەلایەن وەرخودان ئیسلامی ئەرا شار کریات شمۆنە لە باکوور فەلەستین داگیریای، کە لە ساعەت 05:50 شەوەکی وە مووشەک پەلامار شارەگە داگە.

سوپای ئیسرائیل خەوەردا لە سەختی گەورەیگ لە نواگیریکردن درۆنەیل حزبوڵا، وەگەرد ئەگەر چووڵکردن ناوچەیل سنووری وەگەرد لوبنان، لە سای پەلامارەیل وەردەوام لە بەرەیل باکووری و ئیرانی.