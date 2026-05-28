‏پەلامارەیل موشەکی و درۆنەیل کوەیت کەنە ئامانج

2026-05-28T08:44:22+00:00

‏شەفەق نیوزـ کوەیت

‏سەرۆک ئەرکان گشتی سوپای کوەیتی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان سیستمەیل وەرگیری ئاسمان  رویوەڕوی پەلامار مووشەکی و درۆن هاتنە.

‏سوپایەگە لە بەیاننامەیگ وت: زەنگەیل ئاگادارکەری لە چەن ناوچەیگ کوەیت  دریاسەلێ، و دیاریکرد کە دەنگ تەقینەوەیلیگ  ژنەفیابوی، وەئەنجام ئۆپراسیۆنەیل تێکشکاندن بوی کە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی ئەنجامیان دانە.

‏سەرۆک ئەرکان داوا لە هاوڵاتیەیل و دانشتگەیل کەێد پابەند بوون وە ئۆپراسیۆنەیل ئەمنی و سەلامەتی کە وەلایەن لایەنەیل پەیوەنیدار دەرچگە.

