‏پەلامارەیل موشەکی و درۆنەیل کوەیت کەنە ئامانج

‏شەفەق نیوزـ کوەیت

‏سەرۆک ئەرکان گشتی سوپای کوەیتی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان سیستمەیل وەرگیری ئاسمان رویوەڕوی پەلامار مووشەکی و درۆن هاتنە.

‏سوپایەگە لە بەیاننامەیگ وت: زەنگەیل ئاگادارکەری لە چەن ناوچەیگ کوەیت دریاسەلێ، و دیاریکرد کە دەنگ تەقینەوەیلیگ ژنەفیابوی، وەئەنجام ئۆپراسیۆنەیل تێکشکاندن بوی کە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی ئەنجامیان دانە.

‏سەرۆک ئەرکان داوا لە هاوڵاتیەیل و دانشتگەیل کەێد پابەند بوون وە ئۆپراسیۆنەیل ئەمنی و سەلامەتی کە وەلایەن لایەنەیل پەیوەنیدار دەرچگە.

‏