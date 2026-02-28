پەلامارەیل ئەلیکترۆنی وەبان سایتەیل خەوەری ئیرانی

شەفەق نيوز– تەهران

ئاژانس "تەسنيم" خەوەری ئیرانی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە ئیران ئامادەکاری کەێد ئەرا تووڵەسەنین و وەڵامدان یەکلاییکەر وەبان ئیسرائیل.

ئاژانسەگە باسیگ زیاتر نەکرد لەباوەت سروشت و مەوقەی ئەو وەڵامدانە.

"تەسنيم" وتیش: ئاژانس خەوەری فەرمی ئیران "ئیرنا" و بڕیگ لە سایتەیل خەوەری کەفتنە وەر پەلامارەیل ئەلیکترۆنی، وەگەرد وەردەوامی پەلامارەیل ئەلیکترۆنی خەسیگ.

لایەنەیل پەیوەندیدار داوا لە هاوڵاتیەیل کردن لەڕی سەرچەوەیل فەرمی بکەفنە شوین خەوەرەیل، و داوا لە گشتی کرد مقیەتی ئارامی گشتی بکەن، و. دویرکەفتن لە هەر رەفتاریگ زویوەزوی کە نیگەرانی بخەێدە ناو گشتی.

شەوەکی ئمڕوو، ئیسرائیل جیوەجیکردن پەلاماریگ وەرجەوەختە وەبان ئیران راگەیان، و دووپات کرد لە بەشداریکردن هیزەیل ئاسمانی ئەمریکا لە گورزەیل هاوبەش ئەرا چەکانن دەزگای ئاسایش ئیران، مەزەنە کرد ئۆپراسیۆنەیل فراوان بوون.