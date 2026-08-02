پەلامارەیل ئیسرائیلی وەردەوام لەبان غەززە.. 7 کوشیان و پەیاکردن 112 تەرم لە ژیر رمیاگەیل

شەفەق نیوز - قودس

هەفت فەلەستینی، رووژ یەکشەممە، کوشیان لەوەر پەلامارەیل ئاسمانی ئیسرائیلی کە ناوچەیل جیاجیایگ لە کەرت غەززە کردنە ئامانج، لە وەختیگ تیمەیل وەرگری شارستانی دەرهاوردن 112 تەرم لە ژیر رمیای ماڵەیل ویرانکریاگ لە گەڕەک سەبرە لە شار غەززە راگەیان، لە وەختیگ تەقەلایل ئەرا مینەکردن لەشۊن دەیان بیسەروشوین وەردەوامە.

وەرپرسەیل تەندروسی فەلەستینی وتن کە فڕۆکەوان جەنگی ئیسرائیلی پەلامارەیل جیاجیایگ جیوەجی کرد کە شار غەززە و دێر بەلەح و خان یونس کردە ئامانج، لە وەختیگ قسەکەر وەناو وەرگری شارستانی مەحمود بەسەل دیاری کرد کە گورزەیل بۊنەسە مدوو کوشیان هەفت کەس.

وەزارەت تەندروسی لە غەززە راگەیان کە پەلاماریگ ترەک ئەمماریگ هن دەرمان و خوازینەیل پزیشکی سەر وە خەسەخانەی شەهیدەیل ئەقسا کردە ئامانج، ئەوەگ بۊە مدوو ویرانکردن دوو ئەممار لە بنەڕەت چوار و رەسانن زەرەدەیل گەورەیگ وە دوو ترەک.

وەزارەتەگە خەوەرداد کە مانگ تەمموز گوزەشتە کوشیان 152 کەس لە کەرتەگە وەخوەی دی، لە بەرزترین ئامار مانگانە لە سەرەتای ساڵەگەو، و و شمارەی کوشیاگەیل لەوەر گورزەیل ئیسرائیل لە تشرین یەکەم 2025ەو رەسیەسە 1222 کەس.

لە خود چوارچیوە، وەرگری شارستانی تەواوکردن ئۆپراسیۆنیگ مینەکردن کە نزیکەی دوو هەفتە لە گەڕەک سەبرە لە باشوور شار غەززە وەردەوام بۊ راگەیان، کە بۊە مدوو دەرهاوردن 112 تەرم، لەناویانیش 40 مناڵ و 38 ژن و هەفت کەس لە خاوەن خوازینە تایبەتەیل.

لەلای خوەیەو، سەرپەرشتیار گشتی

پرۆژەی دەرهاوردن تەرمەیل لە وەرگری شارستانی، عەقید محمد ئەبو دان، دووپات کرد، کە 157 تەرم ترەک هێمان لە ژیر رمیاگەیل مەننە، لە وەختیگ دەسەی ناودەوڵەتی خاچ سوور ئاشکرا کردەو کە وەردەوامە لە پاڵپشتیکردن تیمەیل رزگارکردن لە ئۆپراسیۆنەیل مینەکردن و دەرهاوردن قوربانییەیل.