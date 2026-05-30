پەلامارەیل ئیسرائیلی لەبان ئاواییەیل لوبنانی و حزبولڵا وە موشەک و درۆن وەڵام دەێد

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، پەلامارە ئاسمانییەیلەی لەبان چەن ئاواییگ لوبنانی نووەو کرد، لە وەختیگ حزبولڵای لوبنانی وەڵام داوە وە ئامانجگردن شارەیل ئیسرائیلی و گردەوبوینەیل سەربازەیل وە مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل.

میدیایەیل راگەیانن وتن: سوپای ئیسرائیلی پەلاماریگ ئاسمانی لەبان ناوچەی لوبیەی لە قەزای سەیدا لە باشوور لوبنان ئەنجام دا.

دیاری کرد کە دوو پەلامار ئیسرائیلی هەردوگ ناوچەی مەروانیە لە قەزای سەیدا و زەفتا لە قەزای نەبەتیە لە باشوور لوبنان کردنە ئامانج.

لەلای خوەییش، سوپای ئیسرائیل خەوەردا وەشانن موشەکەیل لە تەقەلایەیل ئەرا وەخوارخستن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان کە لە باکوور ئیسرائیل چەودیاری کریا دۊای وەشیانی لە لوبنانەو، و داوا لە ئیسرائیلییەیل کرد پابەند بوون وە رێنماییەیل بەرەی ناوخۆیی لەی قۆناغە.

هەمیش باس چەودیاریکردن دوو موشەک کرد کە لە لوبنانەو وەرەو ئیسرائیل وەشیانە و یەکیگیان خریاسە خوار و ئەوەکەیش کەفتیەسە ناوچەیگ واز.

لەلای خوەییش، بەرەی ناوخۆیی ئیسرائیلی، دووپات کرد کە فیکەی هوشداری لە چەن ناوچەیگ لە جەلیل باڵا ئەرا هوشداریدان لە وەشیان موشەکەیل لە لوبنانەو کوتیا.

دیاری کرد کە فیکەی هوشداری ترەک لە نەهاریا و رەئس ناقورە و ناوچەیلیگ لە جەلیل کوتیا وەجۊر هوشدارییگ لە مووشەکەیل لە لوبنانەو.

ئێزگەی سوپای ئیسرائیلی دووپات کرد لە کوتیان فیکەی هوشداری لە سەفەد ئەرا یەکەم جار لە نزیکەی مانگ و نیمیگ.

لەبان ئەوەیش، حزبولڵای لوبنانی راگەیان کە پالامار گردەوبوینیگ ئەرا سەربازەیل سوپای ئیسرائیلی، وە گولە تووپەیل لە لایەیل خوەرهەڵات ناوچەی غەندوریە لە باشوور لوبنان کردگە.

دووپاتیش کرد لە ئامانجگردن گردەوبوین ماشینەیل سوپای ئیسرائیلی وە مووشەکەیل لە ناوچەی بەیت لیف لە باشوور لوبنان، بیجگە پەلاماردان گردەوبوین سەربازەیل، و ئامانجگردن هیزیگ ئیسرائیلی لە سەربازگەی لیمان وە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان پەلاماردەر، وەگەرد ئامانجگردن سەربازگەی شومیرا وە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان پەلاماردەر.

بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی، دۊکە جمعە، دووپات کرد کە هیزەیل ئیسرائیل لە چەم لیتانی لە لوبنان رەد کردنە و کۆنتڕۆڵ لەبان شوینەیل ستراتیژی کردنە.

سوپای ئیسرائیلی، دۊکە جمعە، تەمەی سەرکردایەتی سیاسی کرد، پەلامارەیل و ئۆپەراسیۆنە زەمینییەیل لە لوبنان خەسەو بکەن، لەناو رخیگ لە فشارەیل ئەمریکی لەبان ئیسرائیل لەی نزیکە ئەرا وسانن ئۆپەراسیۆنەیلی لە لوبنان.